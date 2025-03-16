'Днепр' победил 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Favbet

Лидер Суперлиги Favbet Днепр победил Прикарпатье-Говерлу на ее площадке в Ивано-Франковске. Встреча завершилась со счётом 85:71.

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Хозяева давали бой в первой половине, по итогу которой уступали действующим чемпионам всего 6 очков. Но после большого перерыва гости смогли оторваться от соперника, ощутимо прибавив в нападении. Днепр набрал 47 очков за половину, и получив двузначное преимущество в середине третьей четверти, довел матчи до победы.

Днепр лучше бросал с дальней дистанций, допустил на 8 потерь меньше соперника (11-19) и выиграл подбор под чужим щитом (18-13).

У Днепра лучшим в этом матче был капитан Станислав Тимофеенко, ставший самым результативным игроком матча — 24 очка, 6 подборов, 3 передачи (РЭ 25). В Говерле стоит отметить Илью Кабацюру, у которого в активе дабл-дабл – 19 очков + 11 подборов.

Днепр одержал свою 26-ю победу в сезоне и продолжает возглавлять турнирную таблицу со 100% показателем. Говерла потерпела 20 поражения в 24 матча регулярного чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла - Днепр 71:85 (18:19, 14:19, 18:25, 21:22)

Говерла: Кабацюра 19 + 11 подборов - 6 потерь, Морозов 10 + 9 подборов + 3 передачи, Марков 9, Кузнецов 9 + 3 передачи, Дроздов 3 - старт, Стародуб 8 очков + 7 передач, Иванов 7, Чугунов 6 + 6 подборов, 3

Днепр: Тимофеенко 24 + 6 подборов + 3 передачи, Закурдаев 13, Горобченко 12 + 5 передачи + 3 перехвата - 3 потери, Конев 8 + 7 подборов + 3 передачи, Сипало 7 + 9 подборов - старт, Сорочан 14 + 5 подбираний, Дубоненко 0