Отдавая дань уважения актерам театра и кино, я всегда считал, что в сравнении актера на сцене и спортсмена на арене, более естественно выглядит спортсмен. Я не об удовольствии от спектакля или матча, в обоих случаях это зрелище. Я о самовыражении и искренности. Какой актер не является гениальным на сцене или в кино, он только играет роль. А спортсмен на арене такой, какой он есть. Он играет себя. Его талант и самоотдача не позволяет нам сомневаться в его искренности и естественности, ведь на фоне напряжения борьбы трудно играть чью-то роль. На арене ему противостоит такая же естественная, порой животная энергия. И если на сцене самоотдача актера, это эмоция, погружение в роль, то в спорте спектакль – это соревнование. И это важная разница. Ведь целью является победа. А профессионализм, эмоции и страсть проявляются на фоне гигантского напряжения.

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Держави давно навчилися експлуатувати спорт та його якості для своєї користі. Вибудовуючи стратегії, одні віддавали пріоритет підготовці військових та демонстрації престижу (Німеччина, СРСР), інші створювали систему розваг (Великобританія), треті налаштовували як інститути для збереження здоров'я та довголіття (країни Скандинавії). З недавніх пір спорт прийняв на себе новий виклик. Це реабілітація.

У динаміці аналізу розвитку спорту за 34 роки ми можемо констатувати обмеженість завдань, які вирішує спорт України. Інституційно ми поки що не використовуємо весь його потенціал, не формуємо в масштабах держави ні систему розваг, ні інструмент формування культури здоров'я та реабілітації.

Резюме. Доки спорт не стане частиною економіки країни, частиною бюджетів міст, поки не буде інтегрований у життя кожного українця, кожного міста через мотивацію та вигоду, ми тупцюватимемо на руїнах старих ілюзій про його соціальну місію.