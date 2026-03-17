'Для девушек из Украины самая ужасная тревога': лидер сборной рассказала о жизни в Швейцарии и отношении местных к войне, родных в Киеве и желании вернуться

Лидер сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле собирались вернуться домой после полномасштабного вторжения, но родные сказали не делать этого, хотя сами остаются в Киеве. Наш форвард уже четыре года живет и играет в Швейцарии, очень хочет отобраться на Евробаскет-2027 уже в статусе опытного игрока и мечтает об Олимпиаде в баскетболе 3х3.

В разговоре с OBOZ.UA одна из немногих баскетболисток, которая выступала на последнем для нас чемпионате Европы-2019, призналась, как в "Ньоне" поддерживают ее во время войны, что думают об украинцах, почему важно продолжать играть чемпионаты страны даже в таких сложных условиях и что думает о скандале с Владиславом Гераскевичем на Олимпиаде-2026.

– К сожалению, на трех отборах подряд Украина не смогла отобраться на Евробаскет-2027. Здесь, конечно, влияли разные факторы – и ковид, и полномасштабное вторжение РФ. Насколько сейчас все таки важно, и для вас лично, и для страны в целом, чтобы постоянно о ней помнили на международной арене?

– Очень важно. Во-первых, это важно для нас, как игроков, потому что мы все знают, что это одно из больших достижений попасть на чемпионат Европы, поэтому мы все этого очень желаем и мы будем делать все для того, чтобы это стало действительностью. Но мы понимаем, что, дай Бог, мы пройдем, и дальше будет еще более тяжелая квалификация.

– Как одна из самых опытных игроков этой сборной, как вы помогаете другим девушкам, поддерживаете их? Есть какие-то задачи в команде, которые на вас возложены?

– Да, мы знаем, что от нас многое зависит в том плане, что мы не должны показывать слабину или показывать то, что ты чего-то не знаешь, или ты в чем-то не очень уверен, потому что младшие игроки на нас смотрят, и они у нас будут спрашивать, что лучше сделать в той или иной ситуации. Поэтому мы всегда стараемся трезво оценивать ситуацию и говорить, что лучше будет и для нас, и для них будет. И я знаю, что они нас очень слушают и уважают.

– Мириам, вы – одна из лидерок и баскетбола 3х3 и 5х5. Где ваше сердце?

– Я вам скажу, что летом очень люблю играть 3х3. И очень люблю этот вид спорта, потому что он открывает очень много возможностей. Во-первых, он позволяет тебе путешествовать, посмотреть столько стран, ты знакомишься с новыми людьми, у тебя сколько друзей. Ты знаешь, где, в какой баскетбол и в какой стране люди играют, как это происходит. Поэтому 3х3 – это очень классно.

Но, чтобы сказать, что сейчас я стала бы игроком 3х3 и совсем исключила 5х5, то нет. То есть я игрок 5х5, который летом играет 3х3.

– Оно не мешает? Конечно, это все баскетбол, но ведь нагрузка.

– Я могу сказать, что 100% надо отдыхать. Это 100%, потому что было у меня такое, что я играла 5х5, потом сразу, у меня была только неделя отдыха, я ехала на 3х3, а потом уже в августе мне надо было ехать на сборы со своей командой.

Тогда мне было очень тяжело. И мне тренера тоже говорили: "Мириам, ты не готова. Ты не хочешь. Я не вижу у тебя в глазах огня, ты ничего не хочешь. Ты физически замотана, уставшая". Поэтому я понимаю, что надо отдыхать, и стараюсь планировать так, чтобы плюс-минус у меня был месяц, который я могу посвятить себе, моим родным, чтобы не думать о баскетболе и немножко отвлечься от всего этого.

А так баскетбол 3х3 очень помогает, потому что, во-первых, ты в очень классной физической форме. И это еще нам нужно для того, чтобы когда начнется сезон 5х5, ты уже будешь в форме. Поэтому 3х3 дает тебе этот толчок.

Но в классическом баскетболе все немножко по-другому – уже пять игроков на площадке, и мы уже немножко по-другому двигаемся по корту. Это где-то бывает мешает, потому что ты привыкаешь к трем людям, а там уже пять. Но проходит пару тренировок, и ты уже снова возвращаешься к этому. Поэтому я считаю, что очень классно играть и в 5х5, и в 3х3. Но надо правильно сочетать это все, чтобы не вредило.

– В баскетболе 3х3 женская сборная Украины была достаточно близка, чтобы попасть на Олимпиаду-2024. Но немного не хватило. Какая сейчас у вас цель и в классическом баскетболе, и команде 3х3?

– Оценивая наши шансы, в баскетболе 5х5 я не буду говорить об Олимпиаде, на данный момент я бы очень хотела, чтобы мы попали на чемпионат Европы. Я уже там была, но очень хочется, чтобы младшие девочки тоже попали туда. А я бы тоже хотела там выступить уже в статусе старшего, более опытного игрока, чем была раньше. Поэтому я очень хочу, чтобы мы попали на Евробаскет.

А в 3х3 уже есть большие цели, потому что я знаю, что мы можем играть в квалификации на Олимпиаду, я знаю, что мы будем играть чемпионат мира. То есть там уже, плюс-минус, больше шансов на то, что мы можем попасть на еще более высокие соревнования, чем чемпионат Европы.

– Я знаю, что непопадание в Париж было разочарованием для команды. Как вы справлялись? И прежде всего психологически.

– Было очень тяжело, потому что в тех матчах мы проиграли совсем немного: немкам – два очка, полячка – три. Морально это очень тяжело, потому что ты понимаешь, что этих двух баллов тебе не хватило, чтобы попасть дальше. Это очень тяжело. Когда это все заканчивается, тебе не хочется ничего делать. Ничего. Ни разговаривать с кем-то, ни тренироваться. Ничего.

Нужно время, чтобы ты это, как говорят, переварил и снова вернулся к себе. Поэтому морально было очень сложно, ведь для некоторых людей такие турниры случаются раз в жизни. И даже просто играть квалификацию на Олимпиаду, это уже что-то. Почти никто не играет такого в своей жизни. Это очень классный шанс. Поэтому очень-очень болело, когда мы проиграли. Это было очень тяжело для каждой из нас. Тем более мы знали, что той командой, которая у нас была, мы могли это сделать. Но оно так не произошло. К сожалению.

– Ну, вполне возможно, что ваше время – это Лос-Анджелес-2028.

– Я очень надеюсь. Потому что это самая большая мечта. Для каждой спортсменки самая заветная мечта – попасть на Олимпиаду. Просто нереально, какие это вызывает эмоции. Хотелось бы почувствовать их на себе.

– На клубном уровне вы сейчас играете за рубежом, в Швейцарии. Мне интересно, как нас воспринимают в контексте этой войны. Какое отношение было сначала к Украине и украинцам и какое сейчас? Потому что вы в Швейцарии уже с 2021 года.

– Да, я там застала начало полномасштабной войны. И сейчас уже пятый год я там играю. И когда все это началось, эти люди меня очень поддерживали. И они занимают в моем сердце очень важное место. Потому что в то самое страшное время они были рядом и не было такого, что они сдались и сказали, мол, Мириам, у тебя война, ты сейчас ничего не хочешь, езжай домой, если хочешь.

Я помню, как мой тренер тогда говорил: "Для меня сейчас самое важное, чтобы ты мне сказала, ты головой здесь или дома? Если ты головой дома, то не сможешь нормально играть, потому что это травмоопасно. Я не хочу, чтобы ты травмировалась из-за того, что на площадке будешь думать не о баскетболе, а о своем доме и все остальное".

У меня была такая возможность и у меня было такое в голове, что я хочу ехать домой, я не хочу играть, ничего не хочу, мне надо домой в Украину к родным. Но потом я со всей семьей поговорила, и мне сказали, что нет, не надо. Мол, ты хочешь приехать и, чтобы мы здесь все вместе сидели и плакали. Кому будет хорошо от этого?

Поэтому я осталась, и в клубе меня все поддерживали, надевали футболки "Мы поддерживаем Украину" на наши матчи. Они это все сделали для меня, и мне было очень приятно. И все мои слезы, все, что было, они перетерпели и пережили вместе со мной. И даже до сих пор в клубе спрашивают у меня как там в Украине, что происходит. Когда я даже дома и разговариваю по телефону с кем-то из швейцарок и они слышат, что нас могут бомбить, для них это просто шок.

И когда я каждый раз приезжаю, они спрашивают, как можешь вообще можешь там находиться, чего ты едешь домой. Я отвечаю, что это мой дом, и понимаю, что для вас немножко ненормально, что так происходит. Мол, я еду туда, потому что там все мои родные, это мой дом, я знаю, что и как. А они они говорят, что никогда не смогли бы так жить и никогда в жизни не вернулись бы, если бы такое началось.

Швейцарцам трудно такое понять, но они в шоке от того, насколько мы все сильные, что мы, несмотря на все, ездим домой, возвращаемся каждый раз и это все переживаем. Поэтому они нас очень уважают. Уважают за нашу выдержку, какие мы все трудолюбивые. Потому что сейчас в Швейцарии живет очень много украинцев, и я их всегда встречаю. Поэтому ничего плохого ни один человек мне не сказал, ничего.

Но бывает такое, что когда новости немножко замолкают, они могут сказать, ну что там, закончилось уже все? Я говорю: нет, ничего не закончилось, совсем.

– Просто общалась со многими спортсменами, и они рассказывают, что со временем многие страны стали поддерживать нас меньше.

– Я просто делаю много репостов в социальных сетях, чтобы они видели. И они мне всегда на эти истории отвечают. Поэтому они плюс-минус в курсе того, что происходит. Или я могу прийти на тренировку и по мне видно, что что-то не так. Я рассказываю, что произошло, и они просто в шоке от того, что до сих пор могут бомбить, что до сих пор небо не закрыто. И все это происходит уже пятый год. Но ни одного плохого слова о нас не было, ни одного.

– Мне кажется, что когда ты находишься за границей и наблюдаешь со стороны, то это еще страшнее, чем когда ты в Украине.

– Мне так. И поэтому я и хотела ехать домой. Бывает такие ночи, когда очень сильно бомбят, бывает, что немножко меньше. Вот когда обстреливают сильно, то это для меня просто ужасно. Потому что мы там родные, я переживаю за них и стараюсь быть с ними на связи. Я переживаю о том, что с ними там может случиться, а меня нет рядом. Поэтому это трудно.

– В контексте этого украинским спортсменам сейчас вдвое труднее, потому что надо сосредоточиться на определенном процессе, когда твои родные остаются там, под обстрелами, в опасности. Как с этим справляетесь?

– Есть такое, но за четыре года, думаю, научилась разделять. И даже несмотря на войну, баскетбол всегда помогает немножко отвлечься от того, что тебя беспокоит в жизни. Поэтому я думаю, что это одна из тех возможностей для меня: когда я играю в баскетбол, я думаю ни о чем, только об игре.

– Из ваших наблюдений и общения с девушками, насколько сейчас тяжело играть в Украине и вообще держать национальный чемпионат, ведь кто-то говорит, что это не ко времени? Но если свернуть все, то как потом снова начинать...

– Во-первых, мы уже откатились на годы назад по сравнению с тем, что у нас было до войны. И мне очень жаль, что сейчас так происходит, особенно в женском баскетболе. Многие из девушек уехали, и уровень сейчас ну совсем не такой, каким был до полномасштабной войны. Их просто невозможно сравнивать.

Но я очень благодарна тем командам, которые остались и что-то пытаются делать. Которые собрали баскетболисток и играют, потому что это очень важно. Потому что если этого не делать, на будущее у нас вообще никого не останется. Поэтому делать это очень важно. Да, мы имеем четыре-пять команд, иногда больше, иногда – меньше, но кто-то играет, кто-то остается и представляет нашу Украину в самой Украине.

Потому что, например, за границей у меня все думают, что у нас никто не играет чемпионат, поскольку все –война. Я говорю: играют, но играют так, как будто баблы – они выезжают и в одном городе могут проводить и по две игры подряд. Они удивляются, как так можно, как это вообще возможно? Я говорю, ну, такие у нас сейчас условия.

Но для девушек из Украины, думаю, что самое ужасное это тревога, когда у тебя уже начинается матч. И когда ты уже разогрет, настроился и готов выйти на игру, надо прятаться. Морально это очень убивает. И это опасно для для здоровья, потому что высокий риск травм. Поэтому я думаю, что это сейчас самое ужасное для них. И эта зима была очень тяжелая для всех – в плане холода и всего остального.

– А ваши родные в Киеве?

– Да, все мои друзья и родные остаются в Киеве, никто не уехал за границу. Это была действительно тяжелая зима и мне было очень и очень трудно обо всем этом слушать. Я говорила всем: "Приезжайте ко мне!" Но у всех работа. И что бы ты ни говорил, "работу я не брошу, потому что что потом буду делать?" Тогда я предлагала приехать хотя бы на месяц, пока зима и самое сложное время. Но нет.

– Вы уже адаптировались к Ньону и местной жизни?

– Я могу вам сказать, что в Швейцарии уже чувствую себя как дома. Я там уже всех знаю, меня тоже все знают. В одном городе я уже третий год, поэтому как-то уже есть один дом и другой.

– Просто швейцарцы не настолько открыто нас поддерживают, как те же британцы или страны Балтии, а сохраняют определенный нейтралитет в этой войне.

– Так и есть. Это правда. Потому что они остаются где-то при своем мнении, но не очень сильно им делятся, если они там не согласны с чем-то. То они себе при своем и им так нормально живется. Но мне нравится, что в этой стране я чувствую себя очень безопасно. Где бы я ни была, что бы ни делала, в какое время дня или ночи я иду по улице, не буду переживать, что со мной что-то может произойти, потому что это Швейцария. В этом плане там мне очень нравится.

И люди очень добрые, потому что уровень жизни у них классный. Они там могут мне говорить, ой, у нас налог такой большой, надо платить за то и за то. Потому что когда я им рассказываю, сколько мы платим за квартиры и за разные услуги, они смеются надо мной: ты что, серьезно? Это столько ты платишь за день? Я говорю, что нет, за месяц. Они начинают смеяться, потому что для них это просто смешные суммы.

Поэтому для нас – это небо и земля. Они никогда не поймут нас, мы – их в этом плане. Поскольку финансово между нами просто нереальная пропасть. А в плане жизни там очень классно. Очень.

– Многие и украинские, и иностранные спортсмены отреагировали на громкий скандал с участием нашего скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026, где ему не дали выступить из-за шлема памяти с изображением убитых РФ спортсменов. Насколько, на ваш взгляд, важно так отстаивать свое мнение, даже ценой выступления на соревнованиях всей своей жизни?

– Я знаю, что одним из нюансов является то, что немножко мы уже всем надоели со своей войной, потому что не для всех важно, как мы живем, что у нас там происходит. До этого я не знала, что президент МОК плюс-минус как-то толерантнее относится к россиянам во всем этом происходящем. Поэтому для меня было сюрпризом, что ему сказали: ты будешь дисквалифицирован.

Потому что для меня фотографии людей, которые погибли, спортсменов, которые погибли, которые могли бы быть олимпийцами, могли занимать какие-то места, почему это проблема? Что плохого может произойти, если он так будет выступать. А представителям других команд в костюмах с буквой Z, которые вообще не должны там быть, позволят выступать. Поэтому для меня это какой-то диссонанс. И только, если это правда, что говорят, что президент МОК, больше на их стороне, а не на нашей, мне это становится понятным.

– Но мне понравилось, как в этой ситуации сплотились украинцы.

– Да, мне очень нравится. Я сейчас как-то больше читаю Threads. И когда я туда зашла в этот день, то смотрю, Монобанк там собирает миллион гривен, там еще люди собирают ему миллион гривен, там кто-то устраивает какие-то флешмобы. Очень классно, что все сплачиваются. Вообще, украинцы в этом плане очень классные. Я думаю, что ни в одной другой стране так не будет так, как у нас. У нас очень классные люди.

