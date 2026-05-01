Деньги за билеты на поезд будут возвращать по новым правилам: в 'Укрзалізниці' раскрыли детали

"Укрзалізниця" внедряет новые правила возврата билетов – теперь деньги за них будут возвращаться по прогрессивной шкале, то есть сумма будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Это касается исключительно проездных документов на сообщение по Украине.

Соответствующий приказ Министерства развития громад и территорий Украины прошел общественные обсуждения и вступает в силу. Билеты будут возвращаться по прогрессивной шкале уже со 2 мая, сообщили в компании.

Что изменится

Со 2 мая изменится процент стоимости билета, который подлежит возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления, тем большую долю стоимости будет удержано.

При этом для военнослужащих Сил обороны Украины, покупающих билеты через Армия+, никаких ограничений не запланировано: будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до графиковой отправки поезда. Возврат билетов, приобретенных в Армия+, осуществляется онлайн в приложении.

Как будут возвращать средства

Для всех остальных категорий пассажиров по новым правилам процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток станет следующим:

– 15-20 дней до рейса – возвращается 100% суммы;

– 10-14 дней – 95-90% суммы;

– 9-5 дней – 75%;

– 4-1 день – 50%;

– менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственно перевозки).

"Новая модель дифференцированных условий возврата основывается не на фиксированном "календарном" периоде для реализации проездных документов (20 или 14 дней), а на фактическом, в течение которого билет находился в открытой продаже. Именно для этого в модели используется двойная шкала, где учитывается, когда именно была открыта продажа на конкретный поезд и сколько дней осталось до отправления на момент возврата билета", – отметили в "УЗ".

Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике. Пассажир получает полный возврат в пределах реально доступного периода открытия продажи, а финансовые ограничения применяются только по мере приближения к дате отправления поезда.

Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:

– возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости;

– за 5-9 дней до отправления – 75% стоимости;

– за 1-4 дня – 50% стоимости;

– за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда – возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Как в "УЗ" мотивируют эти изменения

Там отметили, что основная цель такого подхода – стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после изменения планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит эффективнее управлять подвижным составом. Свободные места раньше будут возвращаться в свободную продажу и станут доступными для других пассажиров.

Также новые правила возврата станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой. Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих расходов на восстановление подвижного состава и инфраструктуры вследствие регулярных обстрелов.

