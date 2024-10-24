'Динамо' в Лиге Европы проиграло 'Роме' после гола Довбика. Видео

Киевское "Динамо" потерпело поражение в 3-м туре Лиги Европы. На Олимпийском стадионе в Риме, подопечные Александра Шовковского уступили местной "Роме" – 0:1.

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Хозяева с первых минут устроили настоящий штурм ворот Нещерета, не позволяя динамовцам даже поднять голову. Первые 15 минут просто выход из обороны уже считался неплохим результатом для киевлян.

Давление "Ромы" все возрастало и на 22-й минуте итальянцы заработали пенальти. Михавко для чего-то в своей штрафной площадке потянул за шорты Томмазо Бальданци и главный арбитр из Нидерландов Сердар Гозюбийк без малейшего сомнения указал на 11-метровую отметку.

Наказание четко реализовал Артем Довбик.

До перерыва на поле было много борьбы, динамо пыталось забросами перевести игру на чужую половину поля, но сделать ничего не смогли.

Лишь один раз гостям удалось убежать в контратаку, но Тимчик упустил невероятный шанс забить гол.

На последних минутах первого тайма "Динамо" все таки распечатало ворота Миле Свилара, но Герреро сделал это из офсайда.

После перерыва рисунок встречи не поменялся. Большую часть игрового времени атаковала "Рома", но зрители забитых голов так и не увидели.

В следующем туре ЛЕ вице-чемпионы Украины 7 ноября сыграют в номинально домашнем матче против турецкого "Фенербахче". Начало в 22:00.

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