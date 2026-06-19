"Динамо" сенсационно подписало звездного легионера

Польский правый защитник Томаш Кендзера неожиданно вернулся в киевское "Динамо", за которое он выступал с перерывами с 2017 по 2023 год. 32-летний футболист присоединился к "бело-синим" на правах свободного агента, подписав двухлетнее соглашение.

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Об этом информирует официальный сайт киевлян. В последние три сезона игрок сборной Польши провел в составе греческого ПАОКа. При этом в команде из Салоник опытный футболист перебрался с правого фланга обороны в центральную зону, став одним из лучших в этом амплуа в чемпионате.

Кендзера перебрался в "Динамо" перед стартом сезона 2017/2018 за полтора миллиона евро из познаньского "Леха". Он сразу стал игроком основного состава. После полномасштабного вторжения РФ Томаш был арендован родным клубом, однако летом-2022 вернулся в столицу Украины.

Всего в активе защитника 198 матчей в составе "бело-синих". Он отличился семь раз забитыми мячами. В свой новый приход поляк укрепит центра обороны "Динамо", а также станет подменой на правом фланге Александру Караваеву, который перешел в донецкий "Шахтер".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" узнало своего первого соперника в новом еврокубковом сезоне, где украинцы начнут путь с квалификации Лиги Европы. Любопытно, что в случае успеха следующим оппонентом "бело-синих" станет именно ПАОК.

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