'Динамо' с красной карточкой Попова и голом Ярмоленко добыло сухую победу в УПЛ. Видео

В матче 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Кривбасс" со счётом 2:0, несмотря на удаление в середине второго тайма. Победу команде Александра Шовковского принесли точные удары Андрея Ярмоленко и Владислава Ваната.

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Первый тайм проходил в равной борьбе, но ключевым моментом стала ошибка защиты "Кривбасса" на 35-й минуте. После прострела Дубинчака с левого фланга Ярмоленко остался без опеки и уверенно замкнул передачу на дальней штанге – 0:1.

Во второй половине "Динамо" играло с оглядкой на оборону и старалоcь контролировать мяч. На 67-й минуте столичный клуб остался в меньшинстве – Попов получил прямую красную карточку и покинул поле. Однако даже это не помешало гостям удвоить преимущество.

На 74-й минуте дублем результативных действий отметился Дубинчак, который снова начал быструю контратаку. Его передача нашла Ваната, тот обыграл защитника и точно пробил в дальний угол — 0:2.

В оставшееся время "Кривбасс" пытался отыграться, но киевляне надежно действовали в обороне, а Нещерет несколько раз выручал команду после ударов Понедельника и Икэнны.

Таким образом, "Динамо" оформило важную победу, увеличив шансы на чемпионство. Для "Кривбасса" это уже второй подряд матч без победы.

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