'Динамо' добыло победу на 'картофельном поле' в первом матче 2026 года. Видео

Киевское "Динамо" с непростой победы стартовало в официальных матчах в 2026 году. В рамках 17-го тура Премьер-лиги подопечные тренера Игоря Костюка принимали на своем поле львовский "Рух", поразить ворота которого сумели только в самом заключительном отрезке игры, – 1:0.

Игра проходила на далеком от идеала поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Состояние газона повлияло на ход поединка – он не баловал болельщиков высокими скоростями и большим количеством голевых моментов, а иногда заставляя фанатов откровенно скучать.

В первом тайме хозяева владели инициативой, однако ограничивались ударами со средней дистанции. Особо активничал полузащитник Владимир Бражко, однако с его выстрелами справлялись защитники и вратарь "Руха".

После перерыва картина на поле несильно изменилась. Киевляне продолжили владеть инициативой, однако ничего толкового создать не могли. В результате исход противостояния, как и можно было спрогнозировать, решился благодаря стандартом положению.

На 75-й минуте "Динамо" заработало право на угловой. После подачи и отскока мяча форвард киевлян Матвей Пономаренко убойным ударом отправил мяч под перекладину.

Таким образом, подопечные Костюка добыли три очка в турнирную таблицу и продолжили погоню за лидерами.

