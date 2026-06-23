Дешам срочно покинул сборную Франции на ЧМ-2026 из-за смертельной трагедии в его семье

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам экстренно покинул расположение команды на чемпионате мира 2026 года после смерти своей матери. Жинет Дешам скончалась на 87-м году жизни.

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Из-за семейной трагедии 57-летний специалист не сможет проводить тренировки перед встречей с Норвегией, а также не будет руководить командой в заключительном матче группового этапа, пишет Reuters со ссылкой на Французскую федерацию футбола. Игра Франция – Норвегия состоится 26 июня в Бостоне.

В заявлении говорится, что Дешам утром 23 июня узнал о смерти матери и вылетел на родину, чтобы присутствовать на похоронах.

На время отсутствия Дешама управление сборной передано его многолетнему помощнику Ги Стефану. Такое решение было принято по согласованию с президентом Французской федерации футбола Филиппом Диалло, который находится в расположении национальной команды на турнире.

Сборная Франции уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. В первых двух матчах группы I французы обыграли Сенегал со счетом 3:1 и Ирак со счетом 3:0, набрав шесть очков.

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