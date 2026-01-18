Дерюгина впервые призналась, почему развелась с Блохиным. Видео

Легендарная украинская тренер по художественной гимнастике Ирина Дерюгина развелась с Олегом Блохиным из-за детей, которые родились у футболиста уже вне их семьи. Вторая супруга Анжела моложе Блохина на 16 лет. На момент свадьбы в 2002 году у пары уже воспитывались две дочери: Анна (родилась в начале 2001 года) и Екатерина (родилась в июле 2002 года).

В браке с Дерюгиной Блохин состоял с 1979 по 2000 год. Официальный развод был оформлен в 2000 году, хотя фактически отношения прекратились раньше.

"У него родились дети. Ну как? Я не могла бросить. Я не могла бросить. Гимнастику я бросить не могла. Вот и всё", – заявила 73-летняя Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону.

Тренер также призналась, что именно она стала инициатором развода, отметив сложный характер Блохина и постоянное напряжение в отношениях.

"Была. Ну, у Олега был сложный характер. Он должен, во-первых, обязательно днем спать. Вот это немножко сложности давало. Но я не хочу сейчас уже об этом. Уже это прошло, уже ушло", — сказала Ирина Ивановна.

По ее словам, расставание далось тяжело и сопровождалось сильными эмоциями, однако со временем пришло осознание, что сохранить семью было крайне сложно. "По-разному. Плакали? Да всё было. Всё было. Просто мне хотелось, чтобы в семье было взаимно. Не может это быть одностороннее. Мне тоже нужно что-то было получать, а у меня этого не получалось", — объяснила знаменитая гимнастка.

Отдельно тренер затронула тему дочери Ирины, подчеркнув, что гордится ею и считает материнство своей главной победой. При этом Дерюгина резко высказалась о роли Блохина в жизни семьи после развода.

"Такими детьми не разбрасывают. Я безумно горжусь моей дочерью. У нее двое деток, а папа вторую внучку даже не видел. И вообще не общается с внучками. И это ужасно. Мужчина должен быть мужчиной до конца", — подчеркнула Дерюгина.

