'Делаю это для всех украинцев'. Известная футболистка отказалась выступать за Канаду и перешла в сборную Украины

Известная канадская футболистка украинского происхождения Таня Бойчук приняла решение сменить спортивное гражданство и присоединилась к национальной сборной Украины. Хотя ранее она выступала за молодежные сборные Канады и вызывалась в основную команду, Бойчук заявила, что хочет играть за страну, с которой чувствует глубокую связь.

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25-летняя нападающая клуба "Монреаль Роузес" объяснила свой выбор стремлением поддержать украинский народ в условиях войны.

"Это мой способ отдать что-то украинской общине. Я делаю это для всех украинцев — в Канаде, в Украине, по всему миру", – рассказала футболистка в интервью "Суспільне Спорт".

Таня родилась в Эдмонтоне в семье украинских эмигрантов, училась в Мемфисском университете и играла в США, Исландии и Швеции. В 2025 году она вернулась в Канаду, где стала капитаном новой команды "Монреаль Роузес" в только что созданной Північній Суперлізі.

Уже в дебютном матче она забила первый гол в истории клуба, а затем отметилась еще двумя мячами и результативной передачей.

Хотя у нее был опыт в канадских молодежных сборных (U18 и U20), в том числе участие в двух чемпионатах КОНКАКАФ и пять забитых голов, за главную команду она так и не сыграла. После начала полномасштабного вторжения России Бойчук задумалась о смене сборной и в июне 2025 года была вызвана в национальную команду Украины на матч против Польши.

Футболистка подчеркнула, что выступление за "сине-желтых" — не только спортивный шаг, но и личная миссия. "Когда люди видят украинку на поле, они вспоминают, что война продолжается, что Россия всё ещё нападает", – отметила она.

Теперь Бойчук надеется помочь сборной Украины достойно сыграть в элитном дивизионе Лиги наций и стать примером для молодых украинцев, независимо от того, где они живут.

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