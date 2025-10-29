Даже не обратили внимания: в РФ обозвали дураками 'Реал' за отказ покупать футболиста сборной России

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов выразил нелепое мнение о том, что в мадридском "Реале" должны были сделать все для трансфера игрока сборной России Алексея Батракова. Представитель РФ назвал руководство "королевского клуба" дураками, которые заплатили 20 миллионов евро за турка Арду Гюлера.

Об этом Бубнов заявил в эфире YouTube-шоу "Коммент Шоу", информирует портал Sport24. По словам Бубнова, 20-летний футболист московского "Локомотива" якобы во многом превосходит своего турецкого коллегу, несмотря на то, что для подобных утверждений нет никаких оснований.

"Батраков не сильнее Гюлера по скорости мысли? Он как компьютер работает! Все это отмечают, даже зарубежные специалисты. Кто более жесткий боец: Гюлер или Батраков? Я уж не беру по показателям "гол+пас", блин. Гюлер там отдыхает вообще! Что такое для "Ювентуса" или для "Реала" 20 миллионов? 20 копеек! Гюлера купили, а Батракова нет. А Батраков сильнее Гюлера! В "Реале" дураки сидят в этом плане, дураки. А что здесь такого?" – сказал Бубнов.

Отметим, что никаких данных об интересе мадридцев к Батракову в СМИ не фигурировало. Цвета испанского гранда защищает украинец Андрей Лунин, который получил удаление в недавнем дерби с "Барселоной". После этого в "Реале" приняли важное решение по нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZ.UA, во французском "Пари Сен-Жермен" решили отказаться от вратаря сборной России Матвея Сафонова из-за украинца Ильи Забарного.

