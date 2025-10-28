В 'Реале' приняли важное решение по вратарю сборной Украины после его удаления на матче с 'Барселоной' – СМИ

Руководство мадридского "Реала" категорически не согласилось с красной карточкой, которую судья Сасер Сото Градо показал украинцу Андрею Лунину после матча с "Барселоной" на минувших выходных. В "сливочном клубе" уверены в несправедливости наказания и намерены форсировать апелляцию, чтобы наш соотечественник имел возможность выйти на поле уже в следующем матче чемпионата Испании.

Об этом информирует портал Defensa Central. Отмечается, что рефери классического противостояния команд из Мадрида и Барселоны удалил Лунина за якобы агрессивное поведение в адрес скамейки запасных каталонцев, из-за чего "его вынуждены были сдерживать партнеры по команде".

Однако на видео и фотоматериалах четко видно, что Андрей защищал звездного вингера "Реала" Винисиуса Жуниора от нападок футболистов "Барселоны". В "королевском клубе" сейчас собирают всю доказательную базу и хотят добиться разрешения для Лунина выйти на поле уже 1 ноября в домашнем матче Ли Лиги с "Валенсией".

Отметим, что сама встреча "Реала" и "Барсы" завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Голами у столичной команды отметились британец Джуд Беллингем и французский бомбардир Киллиан Мбаппе.

