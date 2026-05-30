Давид против Голиафа – но кто из них кто? Главное, что надо знать о самом интересном финале Лиги чемпионов

Дождались! Уже сегодня состоится центральный матч всего сезона – финал Лиги чемпионов между "Арсеналом" и ПСЖ. Две действительно сильные команды континента должны определить, кто из них сильнее. Но можно ли справедливо сказать, кто здесь хозяин игры? И что будет вечером – защита титула или дебютное празднование? Финал анонсирует OBOZ.UA.

Прогноз на финал ЛЧ-2026

Эксперты GGBET считают фаворитом финального матча французскую команду. Ставки на победу ПСЖ по состоянию на 06:00 30 мая принимаются с коэффициентом 2,42. Тогда как на "Арсенал" – 3,32.

Дайте ПСЖ тот трофей!

Вся Франция, даже которой надоело постоянное парижское доминирование, сегодня именно за ПСЖ. Это первый французский клуб, который в третий раз пробился в финал Лиги чемпионов, и первый, который будет защищать титул. Против англичан французам везет: уже 5 раз подряд их исключительно проходят. Но в январе мы думали, что защиты ушастого не будет.

Энрике завершил группу в стыках; тогда показалось, что тренер не сможет повторить еврокубковый успех. Но он просто пошёл знакомой дорогой напрямую в финал, как и год назад. В дополнительном раунде повторили проход французского клуба (суммарно 5:4 против "Монако"), в 1/16 уничтожили "Челси" 8:2, затем в четвертьфинале преодолели 4:0 "Ливерпуль" и за два матча полуфинала сыграли 6:5 с "Баварией". В этих матчах они набили 44 гола. Остается попасть по воротам лишь раз и будет повторение рекорда "Барселоны", а 2 взятия ворот запишут уникальный рекорд именно за ними.

Дайте "Арсеналу" тот кубок!

Стать лишь десятой командой. Представьте, как это круто звучит. А если добавить контекст: "Арсенал" может зайти стать в элитный клуб ЛЧ из 9 команд, которые смогли пройти весь сезон без поражений. Победа сегодня гарантирует им место в этом списке. Это один из поводов дать кубок лондонцам, но далеко не главный.

Позади после группы остались "Байер" в плей-офф (3:1 в двух матчах), 1:0 со "Спортингом" и 2:1 с "Атлетико". Их нещадно критиковали за прагматичный и медленный футбол, когда есть желаемый результат, но благодаря порой скучному стилю Артета вывел канониров в финал. Их защита восхищает – лишь 10 пропущенных за 14 игр, большинство в группе.

На кону – больше, чем трофей

Если "Арсенал" выиграет, он станет восьмым клубом, выигрывавшим ЛЧ от Англии, это далеко впереди всех остальных стран континента. А еще станет только четвертым британцем, кто завоевывал Золотой дубль. Если выиграет ПСЖ, то Франция сойдет с ума от своего доминирования, ведь столько кубков за один календарный год у них не выигрывал никто. Что интересно, нулей в этом матче не должно быть, ведь парижане за 64 встречи никогда не играли 0:0 на стадии плей-офф.

Французы довольно дисциплинированы в обороне и умело привлекают ширину своего фланга для различных атак, идеальное сочетание. У них сразу 4 игрока забили более 4 голов (Кварацхелия, Дембеле, Витинья и Дуэ). Лондонцы больше известны уникальной защитой со взрывными идеями для забитых изредка мячей, а чаще всего отмечаются только Мартинелли (6) и Йокереш (5). Обе команды уже вышли в ЛЧ через чемпионаты, поэтому сегодня они играют не за титул, а за попадание в историю. Возможно, это лучшая игра за всю карьеру для каждого из футболистов. Мы, фанаты, 5:0 как в прошлом году точно не ждем, сойдутся два сверхзащитных коллектива. Но интересностей коучи тоже подготовят.

У тренеров своё противостояние

Для Энрике это 3 финал ЛЧ. Предыдущие были успешны: "Барселона" в 2015 и ПСЖ в 2025. Лишь несколько тренеров имеют в своем активе более двух титулов: аж 5 у Анчелотти, а еще по 3 у Пейсли, Зидана и Гвардиолы. И победа сегодня тоже станет тоже уникальной: у Луиса тогда будет 2 титула Лиги чемпионов подряд для испанского тренера аж с момента основания турнира.

С другой стороны Артета, надежда значительной части Лондона. Когда "Арсенал" выходил в свой первый финал 20 лет назад, Микель и близко не был к канонирам, но теперь он первым смог вернуть клуб на такую вершину и сделать мысли о победе реальной. Если для ПСЖ очередное чемпионство это плюс кубок в музее, то для "Арсенала" возвращение к золоту АПЛ стало настоящим шоком и не важно, насколько в этом помог "Манчестер Сити". Артета отменил мем о вечно вторых в Англии и теперь готовится отменить еврокубковое проклятие.

Мы не зря обратились к легенде о Давиде с Голиафом. Ведь оба коуча занимают обе позиции. Мы можем говорить, что защите "Арсенала" придется 90 минут отбиваться от разнообразной и заряженной линии атаки в ПСЖ. Но с другой стороны, этот автобус становится основой уверенности для креативного нападения на чужие ворота, что показал матч против "Баварии". Ну и оставьте место для угловых, они работают. Ожидается фантастическая игра, где точно не будет грустно.

Команды подходят к игре в максимальной силе

У ПСЖ особое внимание к Хвичи. Его 10 мячей не позволят догнать Мбаппе (15), но в битве за статус самого страстного игрока ЛЧ. Все матчи отыграли Пачо, Витинья, Заир-Эмери и Мендеш, особый костяк Энрике. На сегодня недоступен только Ашраф Хакими, из-за травмы бедра в полуфинале против "Баварии". Но марокканец довольно трудолюбивый, поэтому не исключено, что к вечеру он вылечится. Небольшие сомнения есть относительно Усмана Дембеле, тоже травмирован, но медиа пишут, что его повреждение незначительное и нападающий тоже будет как минимум на скамейке запасных.

У "Арсенала" в воротах лучший голкипер мира Райя, прикрывают его Гэбриэл и Салиба, лучший дуэт центрбеков. Артета вчера прямо заявил – хочет забрать кубок у соперника. Его команда имеет больше потерь, но все можно заменить. Нони Мадуэке повредил заднюю мышцу бедра в чемпионской игре против "Кристал Пэлас" и он единственный, кто на 50% доступен. А вот Тимбер и Уайт почти точно мимо финала. В защите может быть сложность с подстраховкой, но только со скамейки. Основа будет боевитой.

Когда смотреть матч?

Матч "Арсенала" против ПСЖ покажет MEGOGO. Будьте очень внимательны, ведь начало – в 19:00 по Киеву! У вас будет достаточно времени в субботу, чтобы и красивый футбол посмотреть, и успеть отдохнуть. Тем более, если будет серия пенальти, то она завершится не поздно ночью. А после главной игры ЛЧ уже через день играет сборная Украины.

