Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо, который в эти дни проходит в Загребе (Хорватия). 23-летняя киевлянка в финальной схватке в весовой категории до 57 килограмм победила вице-чемпионку Евро-2021 Кайю Кайзер из Словении.

Это "золото" стало для Дарьи первым на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы после смены весовой категории. До 2022 года украинка выступала в весе 48 кг.

4 минуты основного времени финала победительницы не определило, поэтому дзюдоисткам понадобился так называемый "золотой счет" (golden scorе). Дополнительная встреча, которая длится до первой оценки или наказания.

В этой встрече Кайзер заработала третье "шидо", что привело в итоге к красной карточке.

На торжественной церемонии награждения Дарья, стоя на пьедестале почета, с трудом сдержала эмоции.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля Белодед в новой весовой категории получила дисквалифицирующую оценку hansoku-make на этапе Grand Slam в турецкой Анталье. Наша соотечественница совершила запрещенный прием, за что была наказана судьями.

Это стало второй подряд дисквалификацией для нашей двукратной чемпионки мир. 16 февраля 2023-го она также досрочно завершила выступление на этапе Grand Slam в израильском Тель-Авиве.

Напомним, что Белодед, выступая в весовой категории 48 кг, стала двукратной чемпионкой мира (2018, 2019), чемпионкой Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2017, 2019) и бронзовой призеркой Олимпиады-2020.

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