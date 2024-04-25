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Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо, который в эти дни проходит в Загребе (Хорватия). 23-летняя киевлянка в финальной схватке в весовой категории до 57 килограмм победила вице-чемпионку Евро-2021 Кайю Кайзер из Словении.

Это "золото" стало для Дарьи первым на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы после смены весовой категории. До 2022 года украинка выступала в весе 48 кг.

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

4 минуты основного времени финала победительницы не определило, поэтому дзюдоисткам понадобился так называемый "золотой счет" (golden scorе). Дополнительная встреча, которая длится до первой оценки или наказания.

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

В этой встрече Кайзер заработала третье "шидо", что привело в итоге к красной карточке.

На торжественной церемонии награждения Дарья, стоя на пьедестале почета, с трудом сдержала эмоции.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля Белодед в новой весовой категории получила дисквалифицирующую оценку hansoku-make на этапе Grand Slam в турецкой Анталье. Наша соотечественница совершила запрещенный прием, за что была наказана судьями.

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

Это стало второй подряд дисквалификацией для нашей двукратной чемпионки мир. 16 февраля 2023-го она также досрочно завершила выступление на этапе Grand Slam в израильском Тель-Авиве.

Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения

Напомним, что Белодед, выступая в весовой категории 48 кг, стала двукратной чемпионкой мира (2018, 2019), чемпионкой Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2017, 2019) и бронзовой призеркой Олимпиады-2020.

Дарья Белодид с "бронзой"

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