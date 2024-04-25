Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Видео лучших моментов финала и церемонии награждения
Дарья Белодед выиграла чемпионат Европы по дзюдо, который в эти дни проходит в Загребе (Хорватия). 23-летняя киевлянка в финальной схватке в весовой категории до 57 килограмм победила вице-чемпионку Евро-2021 Кайю Кайзер из Словении.
Это "золото" стало для Дарьи первым на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы после смены весовой категории. До 2022 года украинка выступала в весе 48 кг.
4 минуты основного времени финала победительницы не определило, поэтому дзюдоисткам понадобился так называемый "золотой счет" (golden scorе). Дополнительная встреча, которая длится до первой оценки или наказания.
В этой встрече Кайзер заработала третье "шидо", что привело в итоге к красной карточке.
На торжественной церемонии награждения Дарья, стоя на пьедестале почета, с трудом сдержала эмоции.
Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля Белодед в новой весовой категории получила дисквалифицирующую оценку hansoku-make на этапе Grand Slam в турецкой Анталье. Наша соотечественница совершила запрещенный прием, за что была наказана судьями.
Это стало второй подряд дисквалификацией для нашей двукратной чемпионки мир. 16 февраля 2023-го она также досрочно завершила выступление на этапе Grand Slam в израильском Тель-Авиве.
Напомним, что Белодед, выступая в весовой категории 48 кг, стала двукратной чемпионкой мира (2018, 2019), чемпионкой Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2017, 2019) и бронзовой призеркой Олимпиады-2020.
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