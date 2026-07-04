Дания – Украина: анонс и все подробности матч отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 5 июля, проведет заключительный матч первого этапа квалификации к чемпионату мира-2027. "Сине-желтые" под руководством тренера Айнарса Багатскиса проведет на выезде встречу с датской национальной командой.

Видео дня

Поединок состоится на паркете "Фарум Арена". Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Дания – Украина. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРУЗИЯ

Кроме нашего сайта прямой эфир из Фарума можно будет увидеть на канале "Суспильне Спорт". Также трансляция будет доступна на видеоплатформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА ДАНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостояния считается украинская сборная. Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,08. Показатели же на успех хозяев достигают уровня 7,87.

СОСТАВЫ НА ДАНИЯ – УКРАИНА

Дания: Джермейн Баллисагер-Уэбб, Густав Дрейер Эриксен, Адам Хиде-Андерсен, Фредерик Джеллум, Оскар Йоргенсен, Зарко Юкич, Джонатан Клуссманн, Дэвид Кристенсен, Себастьян Хаубро, Вигго Римдал, Мадс Бонде Стуруп, Габриэль Фогель.

Украина: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Илья Тыртышник, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Сипало, Максим Кличко, Дмитрий Скапинцев.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вячеслав Бобров, форвард сборной Украины:

– Они будут пытаться играть против нас агрессивно с первых секунд – примерно так, как играла Ангола. Это молодая команда, которой нечего терять, они будут пытаться выйти из игры с размахом. Для нас эта победа очень важна, возможно, теперь даже важнее, чем победа над грузинами, ведь все результаты будут учитываться в следующем раунде. Выход из первой группы с результатом 4-2 оставляет нам хорошие шансы побороться за выход на чемпионат мира.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ЧМ-2027.Отбор

Украина – Дания – 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы уже забронировали себе место в следующем этапе, переиграв Грузию. Однако, "сине-желтым" важно выигрывать, так как набранные очки переносятся в следующий этап квалификации.

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