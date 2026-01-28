Дания не позволила бывшей россиянке Софии Торуп выступать под ее флагом в шорт-треке и соответственно получить право соревноваться на зимней Олимпиаде-2026. О таком решении местной федерации конькобежного спорта сообщила сама спортсменка, несмотря на то, что в январе она выиграла золотую награду чемпионата Европы.

О смене гражданства четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку София Просвирнова объявила в апреле 2023 года, поскольку на тот момент уроженка Санкт-Петербурга уже была замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

Объясняя свою позицию, Просвирнова заявила, что она не может находиться в разлуке со своей новой семьей. По словам спортсменки, законы РФ запрещают ей тренироваться за границей, а датчанина никто не пустит в Россию, поэтому единственным вариантом оказался отказ от выступлений под триколором.

"Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы [находиться в разлуке с мужем. – Ред.]. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это подводит меня к решению о смене спортивного гражданства", – написала в Instagram Просвирнова, после чего болельщики из РФ окрестили ее предательницей.

Тогда чемпионка добавляла, что она является патриоткой, но личная жизнь для нее важнее.

"Я патриотка своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто глядя на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело", – рассказала двукратная вице-чемпионка мира.

Но карьера в Дании сложилась совсем не так, как надеялась София. По ее словам, после смены гражданства она изменила и дисциплину – выступала на международных соревнованиях в конькобежном спорте, то есть на лонг-треке, чтобы быть рядом с мужем, который специализируется именно на этой дисциплине.

А вот когда госпожа Торуп решила вернуться к коронному шорт-треку с прицелом на Олимпиаду-2026, где у нее было больше шансов выиграть личную награду, Федерация конькобежного спорта Дании отказала ей в праве соревноваться в этом виде под своим флагом. Полтора года бывшая россиянка пыталась обжаловать это решение, но безрезультатно.

В январе 2026-го София завоевала "золото" в масстарте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, однако это не повлияло на датскую федерацию: "Я мечтала представлять Данию в шорт-треке, хотела помочь развивать этот вид спорта там и, возможно, в будущем стать тренером датских шорт-трекистов".

"Я не ожидала никаких препятствий, ведь в Дании есть клубы и спортсмены. Но когда я объявила о своем решении федерации, мне сказали, что я не смогу представлять Данию в шорт-треке. Причиной назвали то, что они хотят развивать этот спорт "снизу вверх" с датскими спортсменами на датской земле, и что я не являюсь хорошим примером для подражания для молодого поколения", – пожаловалась Торуп.

