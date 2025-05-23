В 2026 году пройдут несколько чемпионатов Европы по различным видам спорта. Один из них - гандбольный среди мужских сборных. Матчи пройдут с 15 января по 1 февраля во Дворцах спорта трех стран – Дании, Швеции и Норвегии.

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Тем временем уже прошли отборочные матчи на первенство Старого Света. В одной группе вместе со сборной Украины были команды Нидерландов, Фарерских островов и Косово. Из группы напрямую выходили по две команды, занявшие первое и второе место в отборочных восьми группах, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял третье место.

Наша сборная на старте отбора в упорной борьбе на площадке соперника в Приштине со счетом 30:31 уступила гандболистам Косово. Через три дня в "домашнем" матче в литовском городе Клайпеда наша команда взяла убедительный реванш у этой команды – 36:25. Перед этими двумя играми наша сборная уступила фавориту нашей группы сборной Нидерландов на ее площадке 39:40 и победила 35:32 гандболистов Фарерских островов. В заключительных поединках "желто-синие" не смогли порадовать болельщиков положительным результатом – 27:35 "домашнее" поражение в словацком Михаловце от Нидерландов и выездная неудача 27:35 от Фарерских островов.

В итоговой таблице фарерцы стали первыми с 9 очками (разница мячей – 188:169), за ними финишировали голландцы с 8 баллами (205:192), а украинцы стали третьими с 4 очками (194:198) и Косово с тремя баллами замкнули таблицу (162:190). С таким результатом "желто-синие" стали одной из четырех команд, занявших третье место с наилучшими показателями.

В отборочных поединках в составе нашей сборной выступало три игрока из двух украинских клубов, а их партнерами были 13 наших гандболистов, выступающих в восьми зарубежных клубах Румынии, Польши, Франции, Турции, Германии, Чехии, Словении и Финляндии.

Экспресс-комментарий президента Федерации гандбола Украины Андрея Мельника: "Поздравляю с выходом на Евро! Да, есть вопросы по игре. Но давая оценку, мы должны сосредоточиться на том, что у сборной есть командная игра, есть хорошие исполнители, перспективная молодежь. Ребята очень старались, все нервничали. Я еще раз хочу подчеркнуть, был неполный слог, было очень тяжело. Команда обновляется и нужно ее поддержать и порадоваться вместе с ней. Желаю команде и дальше развиваться, работать и показать хороший результат уже на чемпионате Европы".

По итогам жеребьевки финального турнира наша сборная попала в группу С, где её соперниками станут команды Чехии, Франции и Норвегии. Свой первый поединок на Евро-2026 "желто-синие" проведут 15 января против Норвегии.