Осенью нашу сборную ожидает ещё одно испытание – шесть официальных матчей четвёртого чемпионата Лиги Наций УЕФА 2024/2025. Выступает наша команда в Дивизионе В, вот календарь игр в нашей группе: Украина – Албания (7 сентября), Чехия – Украина (10 сентября), Украина – Грузия (11 октября), Украина – Чехия (14 октября), Грузия – Украина (15 ноября) и Албания – Украина (19 ноября). Победитель группы выходит в элитный дивизион. Хочется надеяться, что наша сборная повысится в классе.

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Наши надежды на более успешное выступление нашей команды на Евро-2024 в Германии не оправдались. А ведь состав нашей команды впечатлял.

12 игроков представляли зарубежные клубы: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал"), Максим Талаверов (ЛАСК), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Михаил Мудрик ("Челси"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик и Виктор Цыганков ("Жирона"). Представители украинских клубов: Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков (все – "Шахтёр"), Георгий Бущан, Александр Тымчик, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Ванат (все – "Динамо"). А ещё Александр Сваток ("Днепр-1") и Богдан Михайличенко ("Полесье"). Из 26 заявленных на Евро-2024 игроков сборной Украины ни разу на поле не вышли Бушан, Бондарь и Михайличенко.

Как будет выглядеть сборная Украины в Лиге Наций 2024/2025, будут ли в ней изменения – решать Сергею Реброву и его помощникам.

Борьбу и наши девушки продолжат

Женская сборная Украины успешно прошла групповой этап отбора на Евро-2025. В двух заключительных гостевых матчах наша сборная победила сборные Хорватии (2:0) и Косово (4:0). В своей группе наша команда набрала 11 очков (мячи 11:4) и заняла второе место, а сборная Уэльса стала первой – 14 очков (18:3). Наша команда вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди у нашей сборной новые испытания. Для того, чтобы завоевать право выступить в финальном турнире Евро-2025 в Швейцарии, надо успешно пройти два раунда плей-офф. В первом раунде наши девушки 23 и 29 октября встретятся со сборной Турции, и в случае успеха во втором раунде нашим соперником будет победитель пары Греция – Бельгия. Пожелаем нашим футболисткам и тренеру Владимиру Пятенко удачи.

Впереди очередное Евро (U17)

Сборная Украины неудачно выступила в финальном турнире Евро (U17). Уступив в первых двух матчах сборным Сербии (0:1) и Чехии (1:3), наша команда, хоть и выиграла третий матч в своей группе 2:0 у сборной Кипра, в плей-офф не вышла.

В первом квалификационном раунде Евро-2025 (U17) соперниками наших ребят будут сборные Казахстана, Бельгии и Косово. Эти матчи украинская сборная проведёт в Бельгии 9, 12 и 15 октября. Во второй раунд выходят по две лучшие команды из группы.

Весной 2025 года 28 сборных в семи группах будут бороться за семь путёвок в финальный турнир, который пройдёт в Албании. Сборная этой страны попадает в число восьми сборных-финалисток как организатор Евро (U17).

Пожелаем успешного продолжения

Сборная Украины U21 (игроки 2002 года рождения и младше) успешно выступает в отборочном цикле Евро-2025.

В группе F её соперниками являются сборной Англии, Сербии, Азербайджана, Люксембурга и Северной Ирландии. В финальном турнире выступят 16 сборных. Это команда Словакии как организатор чемпионата и ещё 15 сборных: девять победителей отборочных групп, три лучшие команды, занявшие в этих группах вторые места, и три победителя плей-офф, в котором выступят шесть команд, оказавшихся на вторых местах своих группах. Плей-офф пройдет 11-19 ноября 2024 года. Вот такая система отбора 16 финалистов.

В своей группе подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы выступают успешно. Наша сборная и команда Англии являются лидерами. Впереди нашу сборную U21 ожидает ещё четыре матча. Вот их календарь: Украина – Сербия (6 сентября), Северная Ирландия – Украина (10 сентября), Англия – Украина (11 октября) и Сербия – Украина (15 октября).