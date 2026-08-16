Активно используют ИИ: в РФ лгут об успехах на фронте

Россия продолжает преувеличивать свои "успехи" на поле боя в Украине. И если раньше ради кадров с поднятием триколора в том или ином населенном пункте российские командиры отправляли ДРГ в высоколетальные "экспедиции", то сейчас РФ все чаще прибегает к другим "методам".

Видео дня

В частности, в подтверждение якобы имеющихся текущих продвижений россияне используют старые кадры или видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). О виртуальных "победах" так называемой "второй армии мира" рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия лжет о своих "успехах" в войне

Аналитики констатировали, что министерство обороны России и российские военные блогеры продолжают преувеличивать российское продвижение на направлениях Александровки и Гуляйполя. Это происходит в рамках систематических российских усилий по ведению когнитивной войны с целью распространения заявлений о значительных российских достижениях для достижения информационного эффекта.

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в российскую группировку войск "Восток" 15 августа, На этом фоне министерство обороны России заявило, что подразделения этой группировки якобы захватили Рыбальское к юго-западу от Александровки) и ещё 19 населённых пунктов в рамках летней кампании.

К информационной волне присоединился связанный с группировкой "Восток"" Z-блогер, который в течение последних двух дней опубликовал большое количество видеоматериалов, якобы снятых 12–14 августа.

На этих кадрах видны российские военнослужащие с триколорами; они, как уверял Z-блогер, находились в Егоровке, Березовом, Калиновском, Малиевке, Степовом, Новогеоргиевке, Новониколаевке, Терновом, Вербовом, Алексеевке, Злагоде и к востоку от Великомихайловки (все к юго-востоку от Александровки в Днепропетровской области); Воскресенке, Александрограде, Зеленом Гае, Мирном, Толстом, Новохатском, Поддубном, Ялте и Запорожье (все к востоку и северо-востоку от Александровки в Донецкой области); Рыбальском, Привольном, Рыбном, Красногорском и Новогригоровке (все к юго-востоку от Александровки в Запорожской области), а также в Новоселовке, Луговском и Чаривном (все к юго-западу от Гуляйполя в Запорожской области).

Пропагандист, называющий себя "Воин ДВ" утверждал, что опубликованные видеозаписи являются ответом на заявление Украины от 12 августа о том, что в результате украинского контрнаступления в январе – августе 2026 года на Александровском направлении было освобождено 26 населенных пунктов.

Однако российский "ответ" оказался неожиданным.

"ISW имеет основания полагать, что значительная часть видеозаписей, опубликованных "Воином ДВ", не является достоверной, поскольку некоторые фрагменты, вероятно, сгенерированы или изменены искусственным интеллектом, тогда как другие видеозаписи содержат более старые кадры, ложно представленные как новые", – отмечается в материале ISW.

15 августа этот же блогер заявил, что российские войска якобы захватили украинские позиции к западу от линии Александровка-Христофоровка (к юго-западу от Александровки), прорвали украинскую оборону к западу от Ривне и Копаней в направлении Широкого и Червоного Яра (все к северу и северо-востоку от Александровки) и продвинулись к западу от Новоселовки.

Другой российский блогер 15 августа заявил, что российские войска продвинулись вблизи Новоселовки, Долинки (к северо-западу от Гуляйполя) и Любицкого, а также в направлении Великомихайловки.

"Модель репортажей министерства обороны России и российских военных блогеров соответствует систематическим усилиям Кремля в рамках когнитивной войны, направленным на фабрикацию заявлений о тактических успехах России в районах, где российские войска не удерживают устойчивых позиций, чтобы ложно представить линию фронта как разрушающуюся, вопреки имеющимся доказательствам", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в России дали "сигнал" о планах войны против Украины. Сначала заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а за ним и министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отвергли возможность прекращения огня по линии боевого столкновения и вновь подчеркнули, что Москву не устроит ничто, кроме капитуляции Украины.

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