Что делает Ломаченко, пока в Украине война. Появились фото

Украинский экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) в то время, когда его родина страдает от ракетных обстрелов, с хорошим настроением готовится к предстоящему бою. Промоутерская компания Top Rank опубликовала первый фотоотчет о трудовых буднях 36-летнего уроженца Белгород-Днестровского.

На кадрах, которые сделаны где-то в США, Ломаченко запечатлен во время его кардиотренировки. Василий остановился на шоссе и босиком несколько раз поднялся и спустился по песчаному склону.

Напомним, что 12 мая Ломаченко сразится в австралийском Перте с бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 30-летний австралиец пообещал разобраться с украинцем и выразил уважение сопернику, однако отметил, что в ринге оба соперника будут стремиться к победе.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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