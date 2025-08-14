Готовясь к осенним отборочным играм ЧМ 2026 в своей группе, сборная Украины сыграла два матча в Торонто на турнире Canadian Shield. В первой игре наша команда уступила сборной Канады – 2:4, во второй победила сборную Новой Зеландии – 2:1.

Наши соперники по отборочной группе также проводили матчи. Сборная Франции в финальном турнире Лиги наций-2024/2025 сыграла два матча в Германии. В полуфинале французы, вице-чемпионы мира, уступили испанцам – 4:5, а в матче за третье место обыграли сборную Германии – 2:0. Победителем Лиги наций стала сборная Португалии, победившая в серии послематчевых пенальти испанцев – 5:3.

Две игры провела и сборная Исландии. В гостях она победила команду Шотландии – 3:1, а затем уступила – 0:1 – футболистам Северной Ирландии. Наш третий соперник, сборная Азербайджана, сыграла вничью (0:0) в Латвии со сборной этой страны, а на своем поле уступила команде Венгрии – 1:2. Больше официальных окон национальным сборным для проведения контрольных матчей не предусмотрено.

26 матчей на тренерском мостике

Сергей Ребров, возглавляя национальную сборную, провел уже 26 матчей. Это пятый результат среди 18 тренеров по количеству проведенных ими матчей в разные годы во главе главной команды страны.

В топ-5 тренеров входит Олег Блохин (64 игры, 28 побед), Андрей Шевченко (52 игры, 25 побед). Михаил Фоменко (37 игр, 24 победы), Йожеф Сабо (34 матча, 16 побед), Сергей Ребров (26 матчей, 12 побед).

Фамилия Сергея Реброва встречается и в списке пяти лучших бомбардиров сборной Украины. В топ-5 входят Андрей Шевченко (111 матчей, 48 забитых мячей), Андрей Ярмоленко (125 матчей, 46 забитых мячей), Евгений Коноплянка (87 матчей, 21 забитый мяч), Роман Яремчук (63 матча, 17 забитых мячей), Сергей Ребров (75 матчей, 15 забитых мячей).

Заглянем в лагерь сборной Сергея Реброва. Дважды отличившись в двух матчах на турнире в Торонто, Александр Зинченко теперь в своем активе имеет 12 забитых мячей в 73 сыгранных матчах за сборную. По 49 игр в главной команде Украины провели Александр Караваев и Илья Забарный. В игре со сборной Новой Зеландии 22-летний центральный защитник, которого на днях подписал французский ПСЖ, впервые был капитаном "желто-синих".

104 матча мундиаля

Быстро летит футбольное время. Меньше года остается до старта 23-го чемпионата мира. 11 июня запланирован матч-открытие в Мехико. Больше месяца 48 сильнейших сборных с разных континентов планеты на стадионах 16 городов США, Канады и Мексики будут вести свой жаркий футбольный спор. Уже известны 13 команд-участниц финального турнира. Три из них – сборные США, Канады и Мексики – попали туда без отбора как организаторы мундиаля. Десять сборных успешно прошли отборочные турниры в своих конфедерациях: это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Иордания, Узбекистан, Аргентина, Эквадор, Бразилия и Новая Зеландия. Все 16 сборных, представляющих футбольную Европу, определятся в конце нынешнего года.

Утверждают, что ЧМ 2026 станет очень прибыльным. ФИФА от его организации получит рекордную сумму в 10 миллиардов долларов. Большую прибыль принесет продажа билетов на 104 матча, а еще телевизионные трансляции, реклама и т.д. Часть этих доходов будет распределена между 48 сборными в зависимости от их выступления. Как видим, участие в мундиале – это не только спортивный интерес, но и финансовый.

Осень нашей футбольной тревоги

В сентябре в группе, в которой выступает сборная Украины, стартуют отборочные матчи ЧМ 2026.

В очередной раз напоминаем вам календарь матчей нашей команды, которая свои домашние поединки будет проводить в польском Вроцлаве.

1-й тур, 05 сентября, Украина – Франция;

2-й тур, 9 сентября, Азербайджан – Украина;

3-й тур, 10 октября, Исландия – Украина.

4-й тур, 13 октября, Украина – Азербайджан.

5-й тур, 13 ноября, Франция – Украина.

6-й тур, 16 ноября, Украина – Исландия.