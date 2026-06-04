ЧМ-2026. Группа G: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица
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На стадионах США, Канады и Мексики 11 июня стартует главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу 2026. первые в истории в турнире примут участие сразу 48 сборных, ровно треть из которых будут представлять европейскую конфедерацию.
В группе G честь Старого света будет отстаивать команда Бельгии. Ей здесь будут противостоять сборные Ирана, Новой Зеландии и Египта. "Красные дьяволы выглядят явными фаворитами квартета, однако соперники готовы поставить перед ними трудности.
Кроме того, в этой группе выступит иранская национальная команда Ирана, которая угрожала бойкотировать турнир.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ G ЧМ-2026
15 июня, 22:00. Бельгия – Египет
16 июня, 04:00. Иран – Новая Зеландия
21 июня, 22:00. Бельгия – Иран
22 июня, 04:00. Новая Зеландия – Египет
27 июня, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
27 июня, 06:00. Египет – Иран
Две лучшие сборные по итогам трех игровых дней сразу обеспечивают себе путевки в 1/16 финала. Однако третье место также оставляет серьезное окно возможностей – при условии высоких турнирных показателей эта команда сможет выйти в плей-оф, если окажется в числе лучших восьми среди команд с аналогичным результатом.
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