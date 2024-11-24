Четырехкратный! Определился чемпион Формулы-1

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. 27-летний нидерландец досрочно оформил чемпионство сезона 2024 года за две гонки до его завершения.

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На этапе Гран-при Лас-Вегаса он финишировал пятым, в то время как его главный конкурент, Ландо Норрис из McLaren, занял шестое место, окончательно потеряв математические шансы на титул.

Для нидерландца это уже четвертый чемпионский трофей, что позволяет ему сравняться с легендами Формулы-1 – Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше титулов в истории спорта имеют лишь Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по семь), а также Хуан-Мануэль Фанхио (пять).

Этот успех стал четвертым подряд для Ферстаппена – он неизменно выигрывал чемпионаты с 2021 года. Подобное достижение ранее покорялось только Фанхио (1954–1957), Феттелю (2010–2013) и Хэмилтону (2017–2020). Абсолютный рекорд остается за Шумахером, который становился чемпионом пять раз подряд в 2000–2004 годах.

Кроме того, Ферстаппен вошел в узкий круг гонщиков, завоевавших четыре титула в составе одной команды. До него это удавалось Хэмилтону (шесть с Mercedes), Шумахеру (пять с Ferrari) и Феттелю (четыре с Red Bull).

Ферстаппен поделился своими эмоциями после завоевания четвертого титула чемпиона мира в Формуле-1.

"Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца", – отметил Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Гонщик признался, что гордится командой и ценит их усилия:"Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. Я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Сейчас я чувствую облегчение и немного гордости".

Макс подчеркнул, что этот сезон был для него непростым как в спортивном, так и в личностном плане:"Без сомнений, это был очень трудный сезон. Иногда было сложно на человеческом уровне, и мне приходилось держать себя в руках, сохранять спокойствие".

Ферстаппен также сравнил текущий год с предыдущим:"В каком-то смысле я бы все же предпочел, чтобы все сложилось так, как в прошлом сезоне – тогда мне все очень понравилось. Но этот год многому меня научил. Я горжусь тем, как мы справились с этими испытаниями как одна команда. Это делает нынешний сезон по-своему прекрасным".

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