Украина с победы стартовала в отборе на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу с победы стартовала в первом раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Матч в Подгорице против команды Черногории завершился со счетом 65:71.

Украинская сборная опиралась на ключевых игроков — Алину Ягупову, Татьяну Юркевичус, Ольгу Сивакову и Мирьям Уро-Нилие.

Они активно атаковали под кольцом, использовали подборы после промахов и создавали опасные моменты в переходах из обороны в атаку. Особенно заметны были комбинации Ягуповой с Юркевичус, когда из-под кольца шли точные забросы и вторые шансы после подборов.

Черногорки пытались держать темп с помощью Маи Бигович, Зораны Радонжич, Софии Зивалевич и Наташи Мак. Они активно использовали дальние броски, быстрые контратаки и штрафные, но украинки надёжно действовали в защите и часто возвращали мяч после потерь соперниц.

Игра отличалась жёсткой борьбой: команды часто фолили, но при этом сохраняли высокий темп и интенсивность. На заключительный отрезок команды ушли при 6-очковом преимуществе наших соотечественниц 54:47.

В четвертой четверти украински продемонстрировали блестящую защиту, не позволив соперницам подобраться на опасное расстояние. Особенно надежно в эти минуты сыграла Алина Ягупова.

Свой следующий поединок подопечные тренера Евгения Мурзина проведут 15 ноября. В номинально домашнем матче "желто-синие" в латвийской Риге примут сборную Болгарии.

