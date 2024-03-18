'Черкаськи Мавпы' впервые в сезоне Суперлиги Favbet победили 'Запорожье'

Второй игровой день последнего баббла регулярного чемпионата Суперлиги Favbet начался с победы "Черкаських Мавп" над "Запорожьем" со счетом 90:75.

БК "Запорожье" лучше начал матч с рывка 8:0, по ходу первой четверти вел +9, но в концовке первой десятиминутки "Черкаськи Мавпы" выровняли игру и к большому перерыву команды шли ровно в счете. Результативная половина игры завершилась со счетом 52:48 (командам не хватило двух очков до рекорда сезона) в пользу "Мавп".

А вот в третьей четверти "Запорожье" выглядело не лучшим образом в атаке, набрав всего 8 очков. "Черкаськи Мавпы" благодаря этому заработали преимущество +16 и дальше спокойно довели матч до победы.

Лучшим в "Черкаських Мавпах" стал Эрик Бун с 26 очками и 12 передачами, Андрей Агафонов завершил игру с 18 очками и 9 подборами, а Кирилл Марченко и Джелейн Далкорт набрали по 15 очков.

В "Запорожье" Андрей Хохоник набрал рекордные в карьере 23 очка, к которым добавил 10 передач, а Максим Никитин набрал 22 очка.

"Черкаськи Мавпы" гарантировали себе 5-е место в турнирной таблице по итогам сезона, "Запорожью", чтобы подняться с четвертой позиции, нужно рассчитывать на два поражения "Киев-Баскета" и самим обыгрывать завтра "Старый Луцк".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Черкаськи Мавпы" – "Запорожье" – 90:75 (23:22, 29:26, 18:8, 20:19)

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