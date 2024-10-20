'Черкаськи Мавпы' удержали победу над 'Старым Луцком' в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 20 октября, состоялся очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. "Черкаськи Мавпы" завершили свой выезд в Луцке победой над "Старым Луцком-Университетом" со счетом 71:68.

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Старый Луцк очень тяжело вошел в игру – хозяева впервые набрали очки лишь в конце восьмой игровой минуты, проигрывая на тот момент 1:15. Впрочем, дальше команда выровняла игру, хотя "Черкаськи Мавпы" уверенно удерживали свое преимущество на уровне 10-15 очков.

Переломной стала концовка третьей четверти, когда Старый Луцк сумел преодолеть психологическую отметку в -10 и начал сокращать свое отставание. За три минуты до конца матча Старый Луцк до минимума сократил проигрыш – 65:66. Но такого нужного решающего попадания хозяевам не хватило – в конце Дмитрий Липовцев бросал на овертайм, но не попал – 68:71.

Ключевыми стали дальние попадания – Черкаськи Мавпы забили 6 трехочковых, тогда как Старый Луцк – три, из которых два в последней четверти.

У победителей лучшим стал Андрей Агафонов, записавший в актив 16 очков, 10 подборов и 8 передач. У Старого Луцка 18 очков набрал Маркиз Джексон, а Степан Лесик к 13 очкам добавил 7 подборов и 5 блок-шотов.

Черкаськи Мавпы выиграли оба матча в Луцке и в общей сложности имеют три победы в четырех играх. У Старого Луцка – одна победа в четырех играх.

Далее 24-25 октября Черкаськи Мавпы в рамках домашнего баблу сыграют против Прикарпатья-Говерлы и Киев-Баскета, а Старый Луцк 25 и 28 октября сыграет с Ровно.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк – Черкаськи Мавпы 68:71 (9:19, 15:18, 23:16, 21:18)

Старый Луцк: Мусиенко 0, Джексон 18+5 подборов, Ридли 14, Тернер 7+8 подборов, Лесик 13+7 подборов + 5 блок-шотов – старт; Горобченко 8, Прозапас 4, Михайлов 2, Липовцев 2, Дюпин 0

Черкаськи Мавпы : Марченко 14, Холод 11, Кошеватский 8, Агафонов 16 + 10 подборов + 8 передач, Пирогов 4 – старт; Упырь 7+5 подборов, Клебан 6+9 подборов, Климов 5, Назаренко 0, Фесун 0