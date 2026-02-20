'Черкаськи Мавпы' одержали победу в 1 очко в матче Суперлиги GGBET

"Черкаськи Мавпы" выиграли тяжелый поединок у "Прикарпатья-Говерлы" со счетом 91:90 в Ивано-Франковске в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET.

Видео дня

После равного начала матча хозяева провалили середину второй четверти, благодаря чему Черкасские Мавпы ушли в отрыв +19 и выиграли половину игры 51:39.

После большого перерыва "Прикарпатье-Говерла" сумела перехватить инициативу, за третью четверть хозяева набрали 31 очко, сравняли счет, а в начале четвертой четверти говерляне повели +9.

В критический для себя момент "Черкаськи Мавпы" ответили сопернику рывком 13:0, снова выйдя вперед. Концовка матча была напряженной, но "Черкаськи Мавпы" лидерство не отдали, хотя в последней атаке у хозяев было несколько возможностей вырвать победу.

У победителей Лев Кошеватский набрал 25 очков, у Уче Дибиамаки 22 балла. У "Прикарпатья-Говерлы" лучшим стал Сергей Старцев, у которого 23 очка и 8 передач.

"Черкаськи Мавпы" одержали пятую победу в сезоне, оторвавшись от "Старого Луцка" на две победы и приблизившись к "Нико-Баскету".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла" – "Черкаськи Мавпы" 90:91 (18:22, 21:29, 31:18, 20:22)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!