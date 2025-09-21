Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила красотой, выложив фото со своего дня рождения

Украинская легкоатлетка Диана Гончаренко произвела настоящий фурор, выложив свои фотографии с дня рождения. 20 сентября сумчанке исполнилось 20 лет.

В честь юбилея Диана сменила привычную тренировочную форму на вечернее платье, поразив друзей и подписчиков в Instagram. Юзеры завалили спортсменку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

Для справки: Диана Гончаренко является многократной чемпионкой Украины на дистанции 100 метров (2023, 2024, 2025), а также победительницей национальных первенств в помещении на 60 метров (2024, 2025). Ранее завоевывала серебро на чемпионатах страны в беге на 100 метров и в эстафете 4×100, а также в спринте в помещении.

На международной арене Гончаренко становилась финалисткой чемпионата Европы среди юниоров на 100 метров (2023) и чемпионата Балканской легкоатлетической ассоциации на этой же дистанции (2025).

В молодежных и юниорских категориях она неоднократно выигрывала чемпионаты Украины на дистанциях 100 и 200 метров, а также в беге на 60 метров в помещении. В возрасте до 18 лет становилась чемпионкой Балканской ассоциации и национальных первенств, а также неоднократно поднималась на пьедестал в спринтерских дисциплинах на различных дистанциях.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа Гончаренко победила в финале женского спринта на 100 м чемпионата Украины по лёгкой атлетике. В решающем забеге она показала результат 11,61 секунды, опередив чемпионку Украины в барьерном спринте Наталию Юрчук всего на одну сотую секунды. Третьей стала Даниила Хаван (11,68).

