Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила красотой, выложив фото со своего дня рождения

Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила красотой, выложив фото со своего дня рождения

Украинская легкоатлетка Диана Гончаренко произвела настоящий фурор, выложив свои фотографии с дня рождения. 20 сентября сумчанке исполнилось 20 лет.

В честь юбилея Диана сменила привычную тренировочную форму на вечернее платье, поразив друзей и подписчиков в Instagram. Юзеры завалили спортсменку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

Для справки: Диана Гончаренко является многократной чемпионкой Украины на дистанции 100 метров (2023, 2024, 2025), а также победительницей национальных первенств в помещении на 60 метров (2024, 2025). Ранее завоевывала серебро на чемпионатах страны в беге на 100 метров и в эстафете 4×100, а также в спринте в помещении.

На международной арене Гончаренко становилась финалисткой чемпионата Европы среди юниоров на 100 метров (2023) и чемпионата Балканской легкоатлетической ассоциации на этой же дистанции (2025).

В молодежных и юниорских категориях она неоднократно выигрывала чемпионаты Украины на дистанциях 100 и 200 метров, а также в беге на 60 метров в помещении. В возрасте до 18 лет становилась чемпионкой Балканской ассоциации и национальных первенств, а также неоднократно поднималась на пьедестал в спринтерских дисциплинах на различных дистанциях.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа Гончаренко победила в финале женского спринта на 100 м чемпионата Украины по лёгкой атлетике. В решающем забеге она показала результат 11,61 секунды, опередив чемпионку Украины в барьерном спринте Наталию Юрчук всего на одну сотую секунды. Третьей стала Даниила Хаван (11,68).

