20-летняя красавица выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике и произвела фурор своей внешностью. Фото

В Львове завершился финал женского спринта на 100 м чемпионата Украины по лёгкой атлетике, где победу одержала представительница Сумской области Диана Гончаренко. В решающем забеге она показала результат 11,61 секунды, опередив чемпионку Украины в барьерном спринте Наталию Юрчук всего на одну сотую секунды. Третьей стала Даниила Хаван (11,68).

Видео дня

Для Гончаренко это уже второй крупный успех за сезон. В июне она победила на молодёжном чемпионате Украины U23, установив личный рекорд — 11,40, лучший национальный результат на дистанции за последние семь лет.

На взрослой национальной первенстве улучшить достижение не удалось: в квалификации её время скорректировали с 11,23 до 11,57 секунд из-за ветра, а в финале спортсменка финишировала на 0,21 секунды медленнее личного рекорда.

20-летняя чемпионка призналась, что до конца не осознавала, что выиграла.

"Думала, что вторая. Шла уже поздравлять Наталью, а потом объявили, что я победила — приятно стало. Хорошая борьба была, я собой довольна, всё круто. Единственное, о чём думала — это не потерять ноги, потому что тогда теряешь скорость", — рассказала Диана в интервью Suspilne Sport.

После такого успеха в Instagram спортсменки пришли болельщики, завалив ее комплиментами.

Гончаренко является одной из самых перспективных легкоатлеток нашей страны. Первые международные старты провела в 2021 году, когда выиграла золото в беге на 100 м на юношеском первенстве Балкан в Кралево (12,23) и "бронзу" в эстафете 4×100 м. В 2023 году стала первой в B-забеге на 100 м (11,55) на 2-й лиге командного чемпионата Европы в рамках Европейских игр в Хожуве, а также вошла в финал юниорского чемпионата Европы в Иерусалиме (7-е место).

В 2024 году Гончаренко завоевала золото чемпионата Украины в помещении на 60 м (7,29) и повторила этот успех в 2025 году. Также дважды — в 2023 и 2024 годах — становилась чемпионкой страны на дистанции 100 м.

Личные рекорды спортсменки: 100 м — 11,40 (Львов, 2025), 60 м в помещении — 7,29 (Киев, 2024).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!