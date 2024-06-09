Чемпионка Украины по художественной гимнастике из-за ошибки хирурга завершила карьеру в 20 лет

Известная украинская художественная гимнастка Николь Красюк завершила карьеру. 20-летняя девушка написала большой пост в Instagram, где заявила, что причиной всему стали ошибки хирурга, к которому она пошла после травмы.

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"Прошло уже 9 месяцев после первой операции, у меня и мнения такого не было, что я не смогу вернуться. Когда мне сказали, что гимнастику нужно оставить в прошлом, моя жизнь поделилась на До и После!" – призналась спортсменка.

По словам Красюк, первое время она не верила в случившееся и считала, что это невозможно.

"Не смотря на слова всех врачей, я все равно верила до последнего, верила, что я смогу справиться с этим и доказать, в первую очередь, себе, что можно идти против всей системы! Но к сожалению..." – не сдержала эмоций украинская гимнастка.

Николь Красюк родилась в Харькове. В 2018-м добилась первого значимого успеха в карьере, завоевав "бронзу" чемпионата Украины среди юниоров, а в 2019-м выиграла "золото".

На международной арене дебютировала в 2019-м на юниорском чемпионате мира в Москве, заняла 16-е место в командных соревнованиях, 9-е со скакалкой, 37-е с мячом, 5-е в финале с булавами и 19-е с лентой.

Является серебряным призером юниорского чемпионата Европы (2019) в групповых упражнениях c 5 обручами.

В 2022 году после того, как часть команды изменилась после Олимпиады-2020, ее включили в национальную группу. После тяжелого старта из-за вторжения в Украину они дебютировали на Кубке мира в Пезаро, заняв 11-е место в многоборье и 6-е место в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

Участвовала в чемпионате Европы-2022 в Тель-Авиве, заняв 10-е место в многоборье и 6-е с 5 обручам.

В 2023 году выступала в составе национальной резервной группы на Универсиаде в Чэнду, выиграв "серебро" в многоборье и "бронзу" с 5 обручами.

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