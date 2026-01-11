Чемпионка Украины по биатлону отказалась выступать и снялась с Кубка мира

Украинская биатлонистка Александра Меркушина не вышла на последнюю гонку 4-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Причиной снятия спортсменки стали проблемы со здоровьем, из-за которых она ранее уже пропустила одну из дисциплин.

В стартовом протоколе гонки преследования напротив фамилии Александры стоит значок DNS (Do not start - Не стартовал).

Как стало известно, Меркушина не приняла участие в пасьюте после того, как накануне выступила в спринтерской гонке и заняла 59-е место. До этого украинка также не стартовала в эстафете, сославшись на болезнь.

Победу в гонке в итоге одержала шведская биатлонистка Эльвира Эберг, стартовавшая первой. Она опередила Суви Минккинен на 16,6 секунды.

Украинка Христина Дмитренко потеряла две позиции по ходу гонки преследования на этапе в Оберхофе и финишировала 35-й, допустив два промаха на огневых рубежах.

Вторая украинская биатлонистка Дарина Чалик, которая начинала гонку с 58-го стартового номера, также не смогла существенно улучшить свое положение и заняла 56-е место.

Александре Меркушиной 20 лет, она является чемпионкой Украины по биатлону и мастером спорта международного класса. Спортсменка представляет известную биатлонную династию, являясь дочерью Ирины Меркушиной и сестрой Анастасии Меркушиной.

В активе биатлонистки уже есть значимые достижения на взрослом уровне. В 2019 году она дважды выиграла "золото" чемпионата Украины, став самой молодой победительницей национального первенства в истории. Кроме того, в 2025 году Меркушина завоевала "золото" зимней Универсиады в Турине в одиночной смешанной эстафете.

