Известная легкоатлетка Иоланда Чен отметилась отборной пропагандой о том, что соревнования в России вызывают невероятный ажиотаж и интерес в мире. Чемпионка мира 1995 года в помещении особо отметила турниры по фигурному катанию, из-за которых иностранцы якобы просто сходят с ума.

Об этом Чен заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и яростная Z-патриотка также назвала неполноценными победы иностранных фигуристов на Олимпийских играх в отсутствии российских соперников, нелепо принизив ценность медалей.

"Не зря наши турниры смотрят с удовольствием. Обязательно все иностранцы залезают в мессенджеры и следят, как у россиян прошли внутренние соревнования. Все восхищаются. Зрители очень сильно теряют в качестве соревнований без наших. Их победа получается не полноценной. На Олимпиаде 84-го года у всех американцев даже родственники об этом спрашивали. Так и здесь. Ну, выиграли и выиграли. Конечно, можно радоваться этой победе, но, когда ты выигрываешь без основного соперника, надо ставить мировой рекорд", – сказал Чен, не поставив под сомнение статус победителей ОИ-80 в Москве, которые бойкотировали 65 стран.

Ранее известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась с обвинениям в том, что об россиян вытирают ногу, на Международный союз конькобежцев (ISU).

Как сообщал OBOZ.UA, российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, назвали главной мученицей спорта в РФ.

