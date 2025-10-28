Чемпионка Европы получила допинг через секс и избежала наказания

Международное антидопинговое агентство ITA, ответственное за контроль и расследование нарушений антидопинговых правил в серии IRONMAN, объявило о завершении дела швейцарской триатлетки Имоджен Симмондс. Спортсменка признана не виновной после положительного теста на запрещённое вещество лигандрол (LGD-4033).

Анализ был проведён 8 декабря 2024 года во время внезапного внесоревновательного тестирования. В пробе Симмондс был обнаружен метаболит вещества, относящегося к категории анаболических агентов. Однако в ходе расследования спортсменка доказала, что следы лигандрола попали в организм в результате непреднамеренного контакта с партнёром, принимавшим добавки с этим веществом без её ведома.

ITA признало отсутствие вины и халатности со стороны триатлетки, поэтому никаких санкций не последовало, и Симмондс допущена к соревнованиям с немедленным эффектом. Поскольку тест был проведён вне соревнований, её результаты не аннулируются.

Дело официально закрыто с точки зрения IRONMAN и ITA, хотя стороны, обладающие правом апелляции, могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). ITA заявило, что не будет давать дальнейших комментариев по этому делу.

Для справки: Имоджен Симмондс – одна из самых успешных швейцарских триатлеток последнего десятилетия. Уроженка Гонконга, выросшая в Швейцарии, она прославилась своими мощными выступлениями на половинных и полных "железных" дистанциях, где неоднократно поднималась на подиум международных стартов.

В 2019 году Симмондс завоевала бронзу на чемпионате мира IRONMAN 70.3 в Ницце, а также выиграла чемпионат Европы IRONMAN во Франкфурте, закрепив за собой статус одной из главных звёзд женского триатлона. В 2023 году она повторила успех, вновь став третьей на мировом первенстве IRONMAN 70.3 в Лахти (Финляндия). Помимо этого, спортсменка побеждала на Laguna Phuket Triathlon в Таиланде и Challenge Barcelona Triathlon, где продемонстрировала универсальность на коротких дистанциях.

