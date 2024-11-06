Чемпион Суперлиги Favbet добыл четвертую победу подряд

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 6 ноября, сыгран очередной поединок регулярного сезона в Суперлиге Favbet. Чемпион БК "Днепр" завершил домашний бабл уверенной победой над Старым Луцком со счетом 76:64.

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Днепряне увереннее начали матч с рывка 8:2, но Старый Луцк выровнял игру и долгое время успешно отвечал своими результативными атаками на попадание хозяев. Результативная первая четверть завершилась еще одним мини-рывком Днепра, который выиграл десятиминутку 27:19.

В начале второй четверти Старый Луцк сократил свое отставание до 4 очков, но дальше были неудачные минуты, за которые Днепр совершил рывок 11:0, обеспечив себе двусмысленное преимущество. В дальнейшем днепряне уверенно удерживали свое преимущество в районе 10-15 очков, лишь несколько раз в небольшие промежутки времени позволяя сопернику приблизиться на расстояние 8-9 очков.

Последний шанс вернуть интригу у Старого Луцка был в конце игры, когда гости за три минуты до конца сократили до 5 очков отставания, но Днепр ответил рывком 6:0 и успокоил игру.

Лучшим в матче стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, набравший 26 очков и собравший 6 подборов, и имевший в конце первой половины 100% реализацию бросков – 9/9 (в итоге 12/16, 75%). Также отметим Михаила Горобченко с 17 очками, 7 подборами и 6 передачами.

У Старого Луцка Маркиз Джексон записал в свой актив 23 очка, а Степан Лесик к 14 очкам добавил 8 подборов.

Днепр выигрывает четвертый матч сезона из четырех, но и Старый Луцк может быть доволен собой в этом бабушке из Днепра, победив Запорожье и бой хозяев.

Днепр уже 11-12 ноября следующие матчи проведет в Черкассах против Черкаських Мавп и Кривбасса, а Старый Луцк в Ровно 15-16 ноября сыграет против Прикарпатья-Говерлы и Киев-Баскета.

Суперлига Favbet . Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Старый Луцк 76:64 (27:19, 16:12, 15:13, 18:20)

Днепр: Дубоненко 7, Сипало 9+7 подборов + 5 передач, Тимофеенко 26+6 подборов, Закурдаев 11, Горобченко 17+7 подборов + 6 передач – старт; Загреба 4+6 подборов, Лещина 2, Коротченко 0, Колдомасов 0

Старый Луцк: Мусиенко 2, Джексон 23, Ридли 8+5 подборов, Михайлов 4, Лесик 14+8 подборов – старт; Прозапас 8, Дюпин 3, Горобченко 2, Липовцев 0