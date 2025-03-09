Чемпион, с которым собирался драться Усик, проиграл россиянину и лишился титула. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев (21-1-1) победил бразильца Алекса Перейру (12-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. В главном бою турнира UFC 313 в Лас-Вегасе он выиграл единогласным решением судей – 49-46, 48-47, 48-47.

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Поединок начался с размена лоу-киками, где Перейра действовал активнее. Анкалаев попытался перевести бой в партер в концовке первого раунда, но бразилец устоял. Во втором россиянин прибавил, проводил все больше точных атак и потряс чемпиона под занавес раунда.

Третий раунд остался за Перейрой, но в четвертом Анкалаев снова захватил инициативу, удерживая соперника у сетки. В финальном отрезке чемпион выглядел лучше в стойке, но Магомед продолжал оказывать давление.

После пяти раундов исход оставался неясным, но судьи единогласно отдали победу Анкалаеву. Для него это 13-я победа подряд, а Перейра потерпел поражение в четвертой защите титула.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алексом Перейрой (12-2, 10 КО). Украинец добавил, что ему осталось провести всего два поединка, и выразил заинтересованность в "шоу-бое" с бойцом смешанных единоборств (MMA).

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