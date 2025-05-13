Чемпион России по фигурному катанию отказался выступать за РФ и меняет гражданство

Победитель чемпионата России по фигурному катанию по прыжкам в командном зачёте Иван Попов начал процесс смены спортивного гражданства и намерен представлять Узбекистан. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

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Вопрос перехода 20-летнего фигуриста должен быть рассмотрен на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России. По информации источника, решение ожидается положительное.

Попов тренируется под руководством Ирины Смирновой и в последние сезоны стабильно входил в число сильнейших одиночников страны, становясь призёром этапов Гран-при России. Однако в условиях ограниченного международного допуска и высокой конкуренции за места в сборной, шансы попасть на крупные старты от России у него были невысоки.

На сегодняшний день российские фигуристы допущены лишь к олимпийскому отбору в статусе нейтральных, а другие международные турниры по-прежнему для них закрыты. Одиночникам предстоит ещё вернуть квоты, и на это уйдёт не один сезон. На этом фоне переход под флаг другой страны выглядит для Попова прагматичным шагом.

В аналогичной ситуации ранее оказалась российская спортивная пара Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев. С начала прошлого сезона они выступают за Узбекистан и уже успели проявить себя на международной арене.

Иван Сергеевич Попов в Волгограде и начал заниматься фигурным катанием с раннего детства. Он прошёл путь от юниорских турниров до взрослого уровня, регулярно участвуя в этапах Кубка и Гран-при России. В юниорском возрасте становился призёром этапов Кубка России и занимал места в топ-15 на первенстве страны.

На взрослом уровне Попов дебютировал в сезоне 2022/2023. Тогда он занял 6-е и 3-е места на этапах Гран-при России, а на чемпионате страны оказался девятым. В следующем сезоне он стабильно попадал в десятку сильнейших на этапах Гран-при, а главное достижение пришло на чемпионате России по прыжкам: Попов выиграл "золото" в командном зачёте и стал серебряным призёром в личных соревнованиях.

В сезоне 2024/2025 он продолжил участвовать в этапах Гран-при, занимая седьмые места, а на чемпионате России в Омске стал восьмым.

Отметим, что в России после 24 февраля 2022 года из страны начался массовый отток титулованных спортсменов. Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта российская фигуристка Вероника Жилина меняет спортивное гражданство и будет представлять Азербайджан. Спортсменка уже провела предварительные переговоры с представителями местной федерации, но официального запроса на переход пока не поступало.

Осенью прошло года сдало известно, что фигуристка Виктория Барахтина находится в процессе получения канадского паспорта. Российская спортсменка подала запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России по поводу смены спортивного гражданства и ждет решения по ее откреплению.

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