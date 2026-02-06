Чемпион ОИ из РФ заявил, что США 'забрали все самое лучшее' у россиян, и стал посмешищем

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов выдал фантастический бред о том, что североамериканские хоккеисты учились и "забирали все самое лучшее" у СССР. Представитель страны-агрессорки также добавил, что сборная РФ входила бы в тройку фаворитов ОИ-2026, чем вызвал насмешки со стороны своих же соотечественников.

Видео дня

"Канада традиционно будет фаворитом Олимпиады. Это максимально честно. Также очень сильной сборной являются США. Но не нужно забывать, что в свое время они многому учились у нашего советского хоккея. У того же Тарасова и Тихонова они учились, забирая все самое лучшее. На сегодняшний день США и Канада – это две самые обучаемые сборные. Так что для меня главными фаворитами этой Олимпиады являются Канада и США. Но важно подчеркнуть, что сборная России сегодня точно находится в тройке сильнейших", – сказал Касатонов пропагандистскому изданию "Советский спорт".

Читатели портала Sports.ru откровенно высмеяли это высказывание бывшего хоккеисты, напомнив о том, что сборная России практически ничего не достигла на международной арене.

"Олимпиада 80. Американские студенты-любители победили советских профессионалов. Вот откуда это желание считать, что ты всех всему научил, хотя это далеко не так?", "В тройке лучших? Последнее "золото" ЧМ – 2014 год. ОИ – если брать всех сильнейших, как эти ОИ, то 2002, 2006, 2010 и 2014 гг – все показали. В тройке – только в 2002", "И ведь это он говорит на полном серьезе", "Россия если и находится в тройке, то со шведами и финнами. А Канада и США явно выше", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг назвал сборную РФ сильнейшей в истории этого вида спорта, соврав про ее достижения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!