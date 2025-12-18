УкраїнськаУКР
Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что международная федерация "издевается над людьми" из России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
201
Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что международная федерация 'издевается над людьми' из России

Бывший министр спорта России Павел Колобков выдал очередной бред о том, что международный федерации якобы издеваются над представителями страны-агрессорки. В частности, олимпийского чемпиона по фехтованию возмутился ситуацией в санном спорте, где спортсменов из РФ лишили так называемого нейтрального статуса.

Об этом Колобков заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина со словами "мы сильнее и это переживем" набросился с обвинениями в несправедливых санкциях на Международную федерацию санного спорта (FIL).

"Я считаю, что FIL издевается над нашими спортсменами и здравым смыслом. Другого объяснения нет. Лучше бы они сразу никого не допускали, чем вот так издеваться над людьми. Сначала дали допуск, потом отстранили их. В зимних федерациях еще сильны позиции стран, не совсем дружественных нам. Они еще долго будут пакостить нам. Но мы сильные и это переживем. Такими несправедливыми решениями они только закаляют нас и делают нас сильнее", – сказал Колобков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российские саночники обманом пытаются попасть на Олимпийские игры-2026, заявляя на отборочные турниры действующих военных.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "Украина не сможет сопротивляться" пришла в дикий восторг после допуска юниоров из России к международным соревнованием.

