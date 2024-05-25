Непобедимый чемпион мира по боксу сенсационно проиграл в первом раунде, трижды упав в нокдаун. Видео

Чемпион мира по версии WBC в бриджервейте (до 101, 6 кг) Лукаш Розански (15-1, 14 КО) сенсационно проиграл титул британцу Лоуренсу Околи (20-1, 15 КО). Главный боксерский поединок на шоу в Жешуве (Польша) продлился менее трех минут.

С первых минут андердог захватил инициативу в ринге, раз за разом донося удары до цели. Местный боец заметно уступал в габаритах более мощному и маневренному оппоненту.

Еще до конца 2-й минуте Розански пропустил правый контрхук, от которого упал на канвас.

Польский чемпион смог подняться на ноги, но было заметно, что он не восстановился. Околи продолжал атаковать и еще дважды поразив соперника.

После третьего нокдауна рефери заверил бой.

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