Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не оказался в числе футболистов, которые поехали на сборы вместе с "Брюгге". Чемпион Бельгии готовиться к новому сезону отправился в Брабант (Нидерланды). В списке присутствует 31 игрок, среди которых не оказалось нашего соотечественника.

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Ранее издание Fanatik сообщил, что Яремчук может перейти в "Трабзонсор". Турецкий клуб якобы договорился с бельгийцами о трансфере 28-летнего игрока. Роману предложили трехлетний контракт с опцией продления.

Прошлый сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии", после чего один из титулованных клубов Испании отказался подписывать с украинцем полноценный договор и попрощался с футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Брюгге" летом 2022 года побил трансферный рекорд Бельгии, заплатив за переход Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро. Однако это обернулось огромным провалом, поскольку украинский форвард так и не нашел свою игру на стадионе Яна Брейделя. За 29 матчей Роман забил 4 гола.

На Евро-2024 Яремчук принял участие в трех поединка, забив единственный матч в игре со Словакией.

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