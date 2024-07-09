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Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,7 т.
Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не оказался в числе футболистов, которые поехали на сборы вместе с "Брюгге". Чемпион Бельгии готовиться к новому сезону отправился в Брабант (Нидерланды). В списке присутствует 31 игрок, среди которых не оказалось нашего соотечественника.

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Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Ранее издание Fanatik сообщил, что Яремчук может перейти в "Трабзонсор". Турецкий клуб якобы договорился с бельгийцами о трансфере 28-летнего игрока. Роману предложили трехлетний контракт с опцией продления.

Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Прошлый сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии", после чего один из титулованных клубов Испании отказался подписывать с украинцем полноценный договор и попрощался с футболистов.

Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

Как сообщал OBOZ.UA, "Брюгге" летом 2022 года побил трансферный рекорд Бельгии, заплатив за переход Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро. Однако это обернулось огромным провалом, поскольку украинский форвард так и не нашел свою игру на стадионе Яна Брейделя. За 29 матчей Роман забил 4 гола.

На Евро-2024 Яремчук принял участие в трех поединка, забив единственный матч в игре со Словакией.

Чемпион Бельгии отказался брать на сборы лидера сборной Украины по футболу

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