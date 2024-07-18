'Челси' покупает еще одного футболиста сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин готовится к переходу в лондонский "Челси", цвета которого защищает другой наш соотечественник Михаил Мудрик. 25-летний голкипер решил не продлевать соглашение с мадридским "Реалом", а перейти в другую команду ради получения достаточной игровой практики.

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Об этом пишет портал OK Diario. По его данным "Челси" заинтересован в трансфере Лунина, которого видит основным вратарем на будущий сезон под руководством нового тренера Энцо Марески. При этом переход украинца будет очень выгоден для лондонцев, так как "Реал" планирует заменить нашего вратаря испанцем Кепой Аррисабалагой, который вернулся в столицу Англии после года аренды в испанском суперклубе.

Обмен игроками между "Челси" и "Реалом" выглядит наиболее оптимальным вариантом для всех сторон. При этом Лунин все же принял решение не продлевать соглашение с мадридцами и не оставаться в тени бельгийца Тибо Куртуа.

Накануне стало известно, что руководство испанского клуба выдвинуло Андрею жесткий ультиматум, пригрозив ему лишением места в составе даже в случае травм Куртуа.

Как сообщал OBOZ.UA, "Реал" готов отпустить Лунина за 30 миллионов евро в нынешнее трансферное окно. В то же время украинец может покинуть мадридский клуб бесплатно, если отработает свой действующий контракт до лета будущего года.

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