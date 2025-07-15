Бывший футболист 'Динамо', сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

Илья Шкурин, нападающий польской "Легии" и бывший игрок киевского "Динамо", принял решение не отправляться с командой на выездной матч Лиги Европы против "Актобе". Причина — страх перед возможной расправой со стороны режима Лукашенко.

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Как сообщает польский журналист Кшиштоф Марчиняк (Canal+Sport), 25-летний футболист опасается, что белорусские власти могут использовать связи с казахстанскими спецслужбами, чтобы задержать его или создать другие угрозы — от проблем на границе до ареста в гостинице.

Шкурин с самого начала осуждал диктатуру Лукашенко и публично отказался играть за сборную Беларуси, пока в стране не произойдут политические перемены. На этом фоне поездка в Казахстан, где власти традиционно лояльны к Минску, показалась ему слишком рискованной.

Ответный матч с "Актобе" состоится 17 июля. В первой игре "Легия" одержала минимальную победу — 1:0.

Напомним, что Шкурин летом 2021 года провел сборы с "Динамо" после чего перешел в киевский клуб на правах аренды. После начала молномасштабного вторжения России московский ЦСКА, который обладал правами на Шкурина, инициировал возможность досрочного прекращения его арендного соглашения.

После этого Шкурин уехал из Украины в Польшу, отправившись в аренду в польский "Ракув"

4 года назад Илья Шкурин прославился в мировых СМИ, заявив, что пока Александр Лукашенко правит страной, он не будет играть за сборную.

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