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Бывший футболист "Динамо", сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Бывший футболист 'Динамо', сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

Илья Шкурин, нападающий польской "Легии" и бывший игрок киевского "Динамо", принял решение не отправляться с командой на выездной матч Лиги Европы против "Актобе". Причина — страх перед возможной расправой со стороны режима Лукашенко.

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Как сообщает польский журналист Кшиштоф Марчиняк (Canal+Sport), 25-летний футболист опасается, что белорусские власти могут использовать связи с казахстанскими спецслужбами, чтобы задержать его или создать другие угрозы — от проблем на границе до ареста в гостинице.

Бывший футболист "Динамо", сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

Шкурин с самого начала осуждал диктатуру Лукашенко и публично отказался играть за сборную Беларуси, пока в стране не произойдут политические перемены. На этом фоне поездка в Казахстан, где власти традиционно лояльны к Минску, показалась ему слишком рискованной.

Ответный матч с "Актобе" состоится 17 июля. В первой игре "Легия" одержала минимальную победу — 1:0.

Бывший футболист "Динамо", сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

Напомним, что Шкурин летом 2021 года провел сборы с "Динамо" после чего перешел в киевский клуб на правах аренды. После начала молномасштабного вторжения России московский ЦСКА, который обладал правами на Шкурина, инициировал возможность досрочного прекращения его арендного соглашения.

Бывший футболист "Динамо", сбежавший из Украины от полномасштабного вторжения России, испугался ехать в Казахстан из-за Лукашенко

После этого Шкурин уехал из Украины в Польшу, отправившись в аренду в польский "Ракув"

4 года назад Илья Шкурин прославился в мировых СМИ, заявив, что пока Александр Лукашенко правит страной, он не будет играть за сборную.

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