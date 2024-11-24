'Было желание сдаться': олимпийский чемпион Хижняк рассказал о тяжелейших моментах в карьере, как потратил призовые и сколько собирает на аукционах для ВСУ

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк после "золота" Парижа-2024 взял паузу, чтобы восстановиться, определиться со своим будущим и уделить внимание всем, кто к нему обращался. Также он постоянно отдает свои вещи на аукционы в поддержку ВСУ и сам удивлен, что люди продолжают покупать их за немалые деньги.

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В разговоре с OBOZ.UA 29-летний Хижняк поделился, собирается ли он в профессионалы, на что потратил призовые, как изменился после того, как стал отцом, и с какими препятствиями шел к победе на Олимпиаде-2024 после "серебра" на Играх в 2021 году.

– Я очень счастлив, что мне удалось стать олимпийским чемпионом, потому что бокс – это моя жизнь. Бокс, который я показываю, это то, как я живу, то, как я рос. И слава Богу, удалось добиться такого результата, потому что это было действительно очень сложно.

Я счастлив, что сейчас мне удалось стать олимпийским чемпионом. Это мечта всей моей жизни, мечта, к которой я шел всю свою спортивную карьеру. Наверное, с тех пор как я первый раз вышел на ринг и почувствовал, что такое бокс. С тех пор эта мечта не покидала меня и моего отца – человека, который посвятил всю свою жизнь мне. Все свое свободное время он тратил на мои успехи, мои результаты, мое развитие. И я очень благодарен своим родителям.

Я люблю свою страну, люблю свой город. Часто меня спрашивают, как вам удается жить здесь, работать здесь и вообще получать результаты, потому что это очень сложно. Каждый раз отвечаю, что сложно всем, сложно нашим ребятам, которые каждый день ценой собственной жизни защищают наш мир, покой, мою жену, ребенка, моих родителей. За что я им очень благодарен.

Сложно и мне, конечно. Но, наверное, это любовь к стране, любовь к своему городу, любовь к своей работе, к тому месту, где я родился. Наверное, это заставляет меня каждое утро просыпаться, идти на стадион, где люди гуляют с собаками, дети направляются в школу или детский сад, родители возвращаются домой после того, как провели своих детей.

Возможно, все вокруг не так хорошо, как бы нам того хотелось, но я это все люблю и очень ценю. Я счастлив, что я украинец, я уважаю свою историю, историю нашего народа. И я счастлив, что стал частью этой истории, истории столь сильной нации – украинцев.

Я счастлив, что удалось получить такую высокую награду, потому что, наверное, это было логично не то, чтобы завершение, но на тот момент я отдал все, чтобы получить эту медаль. И если бы я даже не стал в Париже олимпийским чемпионом, то, наверное, не осталось бы ничего такого, чтобы меня то мучило, что я не сделал все возможное, чтобы получить это "золото".

В 2020 году мне не удалось победить в Токио, но это все было вообще по-другому, если сравнивать с Олимпиадой в Париже. И для меня это, наверное, я уже сейчас могу оценить, было не "увы", а "к счастью". Потому что с пониманием бокса, который был у меня на этих Олимпийских играх, мне было гораздо легче конкурировать со своими титулованными соперниками, которые в течение того времени, что я восстанавливался после сложной операции, после сложной травмы и не имел возможности выходить на ринг, боксировать, чувствовать себя, а мои соперники имели эту возможность.

И благодаря тем знаниям, тому опыту, который остался у меня после прошлых Олимпийских игр, наверное, на этих соревнованиях мне было гораздо легче, намного лучше, и, слава Богу, все удалось. И если на своем опыте оценивать, то, наверное, 23 года нужно поработать, немного потерпеть – и все обязательно удастся.

Мой отец очень рад, что такое внимание к нам. Он продолжает работать, продолжает, как говорится, создавать новых мужчин из маленьких мальчиков – будущее нашей страны, новых чемпионов.

– Недавно в своих социальных сетях вы цитировали Лину Костенко: "І все на світі треба пережити, І кожен фініш – це, по суті, старт". А что для вас было самым сложным в течение карьеры? Что пришлось пережить?

– Если говорить, что было самым сложным для меня уже после Олимпийских игр? Наверное, разобраться в себе и понять, чего я хочу. Поставить новые цели, поставить перед собой новые задаки. Наверное, найти что-нибудь такое, что будет помогать мне становиться лучше. Побеждать в первую очередь самого себя. Этот период был самый тяжелый, но я понимал, что у меня есть это время, для того чтобы я максимально восстановился психологически, физически и уделил всем внимание.

Все время, что я нахожусь дома после Олимпийских игр, я уделяю всем внимание. Общаюсь со всеми людьми, которые просто хотят меня услышать, увидеть, спросить меня, как жить в стране, когда идет война, как тренироваться, как вообще стать чемпионом хотя бы Украины.

Мне приятно, что я уже увереннее могу об этом говорить. Потому что еще вчера, когда я говорил, что можно стать олимпийским чемпионом, а сам в то время еще был серебряным призером, это было сложнее, чем сейчас. Сейчас я уверенно говорю о том, что Олимпиада – это возможно, и "золото" – это не исключение.

– А пока шли к этому "золоту", что было самым тяжелым?

– Сложнее всего было психологически побеждать себя каждый раз, потому что было очень сложно – это и боль в руке, и то состояние, когда тяжело вернуться в ту форму, в которой я был еще до травмы и до той паузы, которая была у меня. Это было действительно сложно, и даже возникало желание сдаться, но спасибо Господу Богу, спасибо своей жене, которая поддержала меня, верила в меня постоянно.

Даже когда я спрашивал ее, мол, как думаешь, попаду ли я во что-то там с нескольких метров, она еще ни разу не сказала, что не попадешь. Она всегда говорит: "Конечно, ты это сделаешь! Я верю в тебя". И эта подготовка к Олимпийским играм не была исключением – когда было очень сложно, она говорила, нет, нельзя останавливаться, ты очень многое пришел. И за это я ей очень благодарен. Слава Богу!

– Когда вы рассказываете людям, как жить и тренироваться в стране, где идет война, какие у вас основные тезисы?

– Мой основной тезис – это любить свою страну. Наверное, когда ты просыпаешься, и счастлив тому, что ты дышишь воздухом, потому что видишь, как дети идут в школу, а родители спешат по своим делам, потому что ты слышишь свой язык, слышишь звуки, звучащие из церковной колокольни. И нужно любить то место, где ты живешь.

Потому что сейчас очень сложно. Каждый день мы наблюдаем очень много горя, очень много боли. Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял в этой войне своих родных и близких. И большая благодарность людям, каждый день рискующим своей жизнью. И я счастлив, потому что могу что-то делать, чтобы быть полезным нашей стране.

– После Олимпиады вы предоставили немало вещей, чтобы собрать помощь для наших военных. Да, бывший боксер сборной Украины и тренер Дениса Беринчика Егор Голуб в своих социальных сетях проводил аукцион, где лотом была копия вашей олимпийской награды. Расскажите немного об этом.

– Очень много лотов от меня продалось и продается. Это медали, форма, перчатки, плакаты, карточки, фотографии, почти все. Боксер подписывает. В общем подписываю все, что дают, все, что просят. И оно постоянно продается. Вот сейчас еще очень многое подписал. Приятно, что люди покупают это. И приятно, что эти деньги идут действительно на помощь нашим ребятам – девушкам – людям, которые каждый день ценой собственной жизни обеспечивают нам мир и покой.

Я уже думаю, что следующее, наверное, точно не продастся. Ведь сколько людей все всего покупали и сколько уже помогли. Но оно все равно продается и продается.

– Просто это – народная любовь.

– Это огромное счастье.

– Отслеживаете, за сколько уходят ваши лоты? Какой обеспечил наибольшую помощь нашим защитникам?

– Когда Егор продал мою медаль с подписью, я видел в комментариях 180 тысяч гривен. Он, конечно, лучше знает. Также встречался со своим знакомым, очень хорошим человеком, и он примерно потратил такую же сумму, когда купил перчатки. Люди покупают, не жалеют деньги, помогают. Это очень сильно.

Я уже даже не знаю, сколько всего купили, какая там сумма выходит. Но это все на пользу.

– Насколько вас изменило отцовство? Ведь между Олимпиадами 2020 и 2024 у вас немного изменился статус.

– Изменило. Очень. Вообще, только появился сынок, в моей жизни все изменилось. Когда он родился, я почувствовал, что такое отец. А когда он начал взрослеть, я понимаю насколько это сложно, ответственно и как это важно. Потому что каждый раз, когда я прихожу домой, слышу уже стук по полу – уже бежит сынок, который уже начал говорить "папа".

Ну это действительно классно. Это ощущение, когда он ждет тебя, когда обнимает... Желаю всем почувствовать это счастье.

– Хищняк стал более мягким боксером после того, как стал папой или нет?

– Могу сказать, что то, какой я в жизни, и мой бокс, даже не знаю, как это сравнить. В ринге – это моя работа, моя профессия. В жизни я стараюсь быть... Знаете, у меня есть такая награда – почетный гражданин Полтавы. Вот я стараюсь быть почетным гражданином нашей страны.

Даже когда там с кем-то происходят какие-то непонятные вещи, потом все равно извинюсь, потому что понимаю, что все мы – люди, и с каждым из нас каждый день что-то попадается.

– То есть в жизни вы не танк, как вас называют в ринге?

– Нет, в жизни нет. Жизнь – это вообще другое. Нужно быть хорошим. Ну и в ринге также мой бокс, если в деталях разбирать, то это тоже доброта, потому что я все делаю честно. Стараюсь не нарушать правила. А выполнять свою работу честно, это тоже относится, в моем понимании, к доброте.

– Ну да, вас нельзя назвать грязным боксером.

– Нет, даже когда мой противник пытается нарушать правила, я все равно сохраняю в себе эту грань, что не нужно этого делать, потому что это нечестно.

– Ну и не могу не спросить, остаетесь ли вы еще на один олимпийский цикл или планируете двигаться куда-нибудь дальше в боксе или, возможно, вообще не в боксе? Уже решили что-нибудь?

– В олимпийском боксе я уже получил все, я прошел эту игру полностью. Победил на всех соревнованиях, на которых только можно победить. Из всех турниров у меня есть золотые медали. А профессиональный ринг для меня – это новое, но интересное. Я там тоже хочу стать чемпионом мира, хочу попробовать себя.

У меня еще есть немного больше месяца для того, чтобы решить для себя, что бы я хотел. И дальше двигаться в этом направлении.

– Травма руки уже не беспокоит?

– Травма не беспокоит, но после Олимпийских игр у меня было время и еще немного есть для того, чтобы максимально восстановиться и снова профессионально выполнять свою работу.

– Может немного меркантильный вопрос? Интересно, как вы вложили свои призовые за "золото" Олимпийских игр? Или, возможно, планируете?

– Часть из них я направил на помощь военным. Даже и сейчас, если есть возможность и какой-нибудь сбор средств, то мы помогаем. Помог своим родителям, своим родным, людям, которые мне помогали. Часть сохранил для своей семьи, для жены, своего ребенка.

Немного оставил для того, чтобы продолжать свою карьеру, потому что нужно все оборудование для тренировки, для всего. И это тоже какие-то средства отнимает. То есть максимальное участие во всем пытался принять, и какую-то часть оставил для себя.