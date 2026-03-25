'Было странно, что он...' Шведская журналистка рассказала, что произошло во время ее интервью с Шевченко

Журналистка шведского телеканала TV4 Фрида Нордстранд призналась, что нервно отреагировало на то, когда в Киеве время интервью с президентом Украинской ассоциацией футбола (УАФ) Андреем Шевченко раздался звук воздушной тревоги. По словам корреспондентки, она была озадачена тем, что наш соотечественник спокойно продолжил общение.

Об этом Нордстранд рассказала в интервью порталу Expressen накануне матча сборной Швеции с украинцами в полуфинале стыков чемпионата мира-2026. Журналистка подчеркнула, что после первого замешательства она поняла безопасность нахождения рядом с Шевченко.

"Сначала я подумала: "Боже, неужели мы будем продолжать?". Было странно, что он просто взглянул на своих пресс-секретарей, которые быстро проверили мобильное приложение, которое есть у всех, и определили, что опасности пока нет и все спокойно. Но понятно, что у меня определенно было время для стресса. Но потом у меня появилось время подумать и я решила, что если и есть место, где тебе стоит быть, то, возможно, это рядом с Шевченко. Тут чувствовалась безопасность", – сказала Нордстранд.

Напомним, поединок двух сине-желтых команд в плей-офф ЧМ-2026 состоится 26 марта. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

