"Заговор" против Лобановского и СССР на ЧМ-1986: легенда "Динамо" поражал мир, вратаря из Москвы выбрали после тайного голосования, а Марадона забил рукой

В 1986 году Мексика стала первой страной, которая во второй раз принимала чемпионат мира по футболу, хотя изначально этого не планировала. Однако Колумбия отказалась от обязанностей принимающей стороны из-за расширения сетки до 24 сборных, а страна Мигеля де ла Мадрида уже располагала всей необходимой инфраструктурой. Чемпионат стал звездным часом для 25-летнего капитана аргентинцев Диего Марадоны, который в ходе турнира отличился пятью голами, включая "руку Бога" и "гол века". СССР привёз сборную на базе киевского "Динамо", но с москвичем в воротах она сенсационно проиграла уже на старте плей-офф.

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Как и на предыдущем чемпионате мира, в финальной части первенства участвовали 24 команды, которые на первом этапе турнира соревновались в шести группах. Однако после этого, в отличие от формата ЧМ-1982, проводился не второй групповой раунд, а сразу плей-офф по олимпийской системе с 1/8 финала. Поэтому его участниками становились не только команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, но и четыре лучшие сборные из шести, завершивших групповой этап на третьих местах.

Сборную Советского Союза на этот турнир формировали на основе обладателя Кубка кубков 1986 года – киевского "Динамо". Целых 12 футболистов представляли клуб из столицы УССР. Среди них – легендарные обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов, защитники Владимир Безсонов, Олег Кузнецов и Василий Рац, а также полузащитники Андрей Баль, Иван Яремчук, Павел Яковенко, Вадим Евтушенко и футболист года в СССР и Украине в 1986 году Александр Заваров.

Легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов не был основным голкипером сборной, но получил игровое время на групповом этапе. Возможно, было бы лучше, если бы он вышел на поле и в 1/8 финала против Бельгии... Но что сделано, то сделано. Капитаном советской команды на чемпионате мира 1986 года стал Анатолий Демьяненко.

И ещё трое игроков были вызваны в советскую сборную из днепропетровского "Днепра" — полузащитники Геннадий Литовченко и Олег Протасов, а также вратарь Сергей Краковский.

Руководил этой "командой мечты", конечно же, один из лучших тренеров в истории футбола — Валерий Лобановский. "В сборную Союза было вызвано много игроков киевского "Динамо". Сначала 8–9, потом – 12. Костяк сборной знал, чего можно ожидать от Лобановского. Остальные игроки подстраивались под нас и под видение игры Валерия Васильевича", – вспоминал Александр Заваров.

А Блохин потом рассказывал, что в Америке Лобановский выбил для сборной премиальные 1200 долларов: "Сумасшедшие деньги. Мы там землю грызли". И первый матч СССР против Венгрии в Мексике действительно стал для многих шоком. Венгров многие считали одним из претендентов на главный трофей чемпионата мира, ведь за несколько недель до этого они буквально разгромили в контрольном матче "волшебников мяча" — бразильцев — со счётом 3:0.

Но сборная Лобановского неожиданно разгромила самих венгров – 6:0! Счёт уже на второй минуте открыл, ещё через две его удвоил Алейников, а Беланов на 24-й с пенальти довел дело до разгрома, вынеся приговор венграм.

Победителя группы должен был определить матч между сборными СССР и Франции с участием Тигана, Платини и Папена. Команды встретились 5 июня 1986 года на стадионе "Эстадио Серхио Леон Чавес" в Ирапуато, и напряжённая встреча завершилась вничью — 1:1. На гол Раца на 53-й минуте точным ударом на 62-й ответил Луис Фернандес.

В заключительном матче группы Блохин и Заваров разобрались с Канадой, додавливая ребят из Северной Америки после перерыва – 2:0. И в первом раунде плей-офф советские футболисты, казалось бы, получили легкого соперника — Бельгию, которой посчастливилось пройти в 1/8-финал в группе лучших третьих мест.

Однако противостояние сложилось совсем не так, как планировали Лобановский и его штаб. Подопечные Ги Тиса уступали соперникам в уровне индивидуального мастерства, но компенсировали этот недостаток тактикой и самоотдачей. Впереди советскую сборную тянул Беланов, который оформил хет-трик, а вот сзади, в обороне, происходило что-то непонятное. Фавориты матча, на воротах которых стоял Ринат Дасав из московского "Спартака", пропустили четыре гола!

Правда, поединок длился не 90, а 120 минут. Ведь основное время закончилось со счётом 2:2 и перешло в дополнительное, где "Красные дьяволы" ещё дважды огорчили Дасаева. А Беланов ответил лишь одним голом, хотя мог забить и больше, ведь на последних минутах шведско-испанская команда не реализовала чистый пенальти в ворота бельгийцев. В итоге сенсация — 4:3.

Говорили, что в сборной СССР недооценили бельгийцев, но, по мнению болельщиков и самих футболистов, своё слово сказал и судья Фредриксен, который засчитал два гола бельгийцев из офсайда, в том числе и мяч Кулеманса, когда тот сравнял счёт на 77-й минуте.

"Всё было, как в кошмаре. Из глубины поля пошла передача по воздуху в сторону наших ворот. Кулеманс принял мяч, находясь где-то в метре за моей спиной. Чтобы офсайд стал ещё более явным, я даже сделал пару шагов вперёд. Когда он принимал мяч, боковой поднял флажок, но быстро спрятал. А Кулеманс, будто зная, что Фредрикссон промолчит, точно пробил", — возмущался легенда "Динамо" Владимир Безсонов.

Много лет спустя капитан СССР Демьяненко отметил, что хотел бы переиграть тот матч чемпионата мира с бельгийцами, поскольку "у нас украли победу из-за судейского произвола".

"До сих пор в памяти отчетливо осталась игра 1/8 финала с бельгийцами, которую мы проиграли... Судья подарил сопернику два гола. Было обидно. Тогда все боялись Советского Союза, к странам социалистического блока, как вы сами понимаете, относились соответственно. На многих турнирах чувствовалось, что не хотят, чтобы мы смогли далеко зайти, поэтому и тогда остановили раньше. Обидно – наша команда показывала очень хороший уровень футбола", – отмечал Демьяненко.

А вот, по мнению Беланова, который много лет спустя анализировал тот матч, СССР начал слишком активно и потратил много сил на групповом этапе: "Мы немного перестарались в матчах перед Бельгией. Мы демонстрировали прессинг, огромное желание, мобильность. Но ведь невозможно бесконечно носиться, тем более в 40-градусную жару. Каждую следующую игру мы проводили чуть хуже предыдущей. Средняя линия уже не работала, ребята подсели, их начали менять — выпустили Родионова, сняли Алейникова. Когда я анализировал ситуацию, то смотрел, как играют фавориты — немцы, французы, итальянцы. Первые матчи они выигрывают благодаря классу, играя с настроем "как бы не пропустить". А уже дальше наращивают темп".

После четырёх голов, конечно же, обсуждали выбор вратаря на тот матч. Виктор Чанов в своё время рассказывал, что перед матчем Лобановский провёл тайное голосование, и игроки должны были указать свой вариант состава. Мол, Валерий Васильевич часто проводил подобные голосования — и в "Динамо", и в сборной.

"Перед важными матчами каждому игроку после завтрака давали листок, и мы писали свой вариант состава. Тренер часто прислушивался к мнению коллектива. Однако в Мексике он все равно выпустил Дасаева. Хотя большинство ребят проголосовали за меня. Потом, после матча, Никита Симонян, который был помощником Лобановского, подошел ко мне и извинился. А такое случалось крайне редко. Валерий Васильевич промолчал. Он – особенный человек…", – вспоминал голкипер "Динамо".

Защитник сборной Олег Кузнецов потом рассказывал, что Лобановский тяжело пережил поражение – в раздевалке его пришлось откачивать: "Валерий Васильевич побледнел, обмяк, повис, видимо, у него случился сердечный приступ. Врачи давали нюхать нашатырку. Привели в чувство".

Но при этом, по словам другого защитника, Андрея Баля, тренер поддержал своих футболистов: "Где-то мы не дотерпели, не использовали те моменты, благодаря которым могли увеличить преимущество и спокойно контролировать ход игры. Надо отдать должное Валерию Лобановскому, который вечером после матча обошел все комнаты со словами: "Забудьте всё, уже ничего не вернёшь". Тренер поддержал нас и дал понять, что близко к сердцу эту неудачу принимать не стоит".

Команда в Мексике даже получила телеграмму от президента СССР Михаила Горбачёва, в которой говорилось, что они сыграли достойно, но могли добиться большего. Как бы то ни было, возможности телевидения тогда были совсем другими, поэтому по имеющимся записям трудно сделать выводы по поводу офсайдов у "Дьяволов". Бельгийцы выглядели более свежими физически и более организованными, чем соперник, который выложился на групповом этапе. А киевские динамовцы к тому же ещё не успели полноценно отдохнуть после Кубка Кубков.

Победителем скандального чемпионата стала Аргентина во главе с обладателем "руки Бога" Диего Марадоной. Все офсайды бельгийцев бледнеют на фоне засчитанного гола рукой в четвертьфинале "альбиселесте" с Англией. Правда, через четыре минуты он забил во второй раз, причём "Гол века", попутно обыграв пятерых британцев. В составе "Трех львов" отличился Гарри Линекер, но его команда проиграла 1:2.

В финале Аргентина обыграла Германию и стала двукратной чемпионкой мира, тогда как Марадона получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира, а тот самый Линекер — "Золотую бутсу" лучшего бомбардира. Однако лучшим футболистом того года признали украинца.

Игорь Беланов, безусловно, стал главной звездой СССР на чемпионате мира 1986 года и автором четырёх голов, в том числе хет-трика в ворота Бельгии. И после Кубка Кубков в составе "Динамо" "Золотой мяч"-1986 был ему забронирован.

Еще одна легенда украинского футбола Олег Блохин на чемпионате мира 1986 года не был главным героем, но без своего гола все равно домой не уехал, а затем дал оценку партнеру: "В 1986 году в "Динамо" было много звезд. Беланов очень удачно сыграл на чемпионате мира. Во время моих выступлений в Австрии ко мне приезжали журналисты. Я поинтересовался, за кого они в 1986-м отдали свой голос. Сказали, что за Беланова, потому что он на чемпионате мира забил три мяча в ворота Бельгии. Его первый гол вообще был просто сумасшедшим!".

"Сила Беланова — скорость, удар хороший, он умел реализовывать возникающие моменты. Знаете, бывают такие годы, когда всё получается, всё складывается. Но в целом это был турнир Диего Марадоны. Он футболист от Бога, очень сильный, был тогда, бесспорно, лучшим в мире. У аргентинца дриблинг был сумасшедший, мяч от него трудно отобрать. Маленький, резкий", — отмечал Демьяненко.

Конечно, несмотря на вылет в 1/8-й, на киевских футболистов был бешеный спрос. Однако Советский Союз ещё не был готов поднять свой железный занавес.

"Когда нас заметили после чемпионата мира-1986, мы долгое время не могли выехать за границу. Хотя европейские клубы могли бы разграбить нас всех за две секунды. Но нас не отпускали — тогда такая была ситуация, такие были времена. Да и мы не особо стремились, потому что играли в легендарном клубе. Как можно было уходить из киевского "Динамо", когда ты всех обыгрываешь – как в чемпионате СССР, так и в Европе?", – рассказывал Беланов sport.ua.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что легенда "Динамо", хвалящая парады Путина, получил статую в Мексике, а футболистов СССР бросило на деньги руководство страны.

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