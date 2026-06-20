Был добровольцем. Стало известно, каким образом Ломаченко уволился из ВСУ

Украинский боксер Василий Ломаченко официально уволился с военной службы в связи с рождением третьего ребенка,заявила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. По ее словам, в начале полномасштабного вторжения бывший чемпион мира в трех весовых категориях вступил в ряды ВСУ в качестве добровольца и подписал контракт, став солдатом одной из воинских частей.

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"Когда у него родилась Таечка, его третий ребенок, прекрасная девочка, то соответственно, согласно законодательству, он уволился из армии",– сообщила Шатерникова в эфире стрима на Twitch комментатора Максима Диденко.

Шатерникова также поделилась, что во время службы боксера организация его зарубежных поездок на поединки была крайне сложной. Поскольку Ломаченко являлся действующим военнослужащим, для каждого выезда требовалось согласование не только от Министерства спорта, но и от Министерства обороны.

Документы проходили множество департаментов и часто терялись, из-за чего спортивным функционерам приходилось вручную разыскивать письма в ведомстве, чтобы боксер успел вовремя выехать на бои.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко после 24 февраля записался в территориальную оборону Белгорода-Днестровского. Позже на своей странице в Instagram в феврале он оставил коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян.

Напомним, свой последний бой украинец провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа (22-4, 10 КО), победив и завоевав два чемпионских титула.

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