'Был бессмысленным': Белью сделал неожиданное признание об Усике

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью признался, что сознательно не стал проводить реванш с Александром Усиком (23-0, 14 КО) после поражения в ноябре 2018 года. Британец подчеркнул, что повторный поединок был лишен всякого смысла из-за большого преимущества украинца.

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Об этом Белью написал в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Уроженец Ливерпуля отметил, что наш соотечественник демонстрировал совершенно фантастический бокс. Также Белью отказался от второго поединка против канадца Адониса Стивенсона.

"Почему я не провел реванши с Усиком и Стивенсоном? Потому что Усик лучше меня. Реванш был бессмысленным. А Адонис находился в весе, взять который для меня было смертельно. Слушайте, со всеми, с кем у меня были близкие бои, я встретился дважды. Я выиграл каждый матч-реванш, в котором участвовал, и некоторые из них были финальными отборочными на титул чемпиона мира против высококачественного соперника.. Вот так, с уважением", – объяснил Белью.

Напомним, Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде боя, защитив звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. После этого британец решил завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг после победы в реванше над Тайсоном Фьюри. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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