Букмекеры назвали победителя матча 'Динамо' – 'Шахтер' в Кубке Украины

Донецкий "Шахтер" считается незначительным фаворитом первого в сезоне классического противостояния с киевским "Динамо". Гранды украинского футбола в среду, 29 октября, встретятся в 1/8 финала розыгрыша национального кубка, матч которой пройдет в столице страны.

Поединок принимает стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00.

Букмекеры отдают преимущество "горнякам", но лишь с минимальным перевесом. Ставки на победу команды Арды Турана в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,48.

Ничья оценивается котировкой 3,35. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 2,81.

Кроме того, на выход "Шахтера" в четвертьфинал турнира предлагается индекс 1,79. А итоговый триумф подопечных Александра Шовковского представлен коэффициентом 1,98. Интересно, что киевляне не выигрывают у принципиального соперника с апреля 2021 года.

Отметим, что накануне игры с "горняками" "Динамо" разгромно победило "Кривбасс" и прервало безвыигрышную серию. После игры ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал конфликт с Александром Шовковским.

