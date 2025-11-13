Букмекеры дали категоричный прогноз на победителя матча Франция – Украина

Сборная Украины считается аутсайдером матча с командой Франции в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва сыграют с лидерами группы и действующими финалистами мундиаля в четверг, 13 ноября.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Парк де Пренс" в Париже. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Украинская сборная готова дать бой Франции! Букмекеры GGBET по состоянию на 17:00 13 ноября оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами 16.45 для подопечных Реброва и 1.23 для соперника.

А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Если "сине-желтые" проиграют в Париже, а викинги выиграют в Баку у Азербайджана, то в лобовой битве с северянами команду Реброва для выхода в плей-офф квалификации устроит только победа.

Наставник национальной команды исключил из заявки на игру двух звездных футболистов. СМИ выяснили, что решение не связано с травмами игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!